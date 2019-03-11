В Ярославле у жилого дома на Волжской набережной появилась парковка для «Порше». Только для «Порше». Об этом говорит информационный знак, установленный на воротах на въезде во двор.



— За забором со знаком действительно стоит «Порше», — сообщили читатели 76.RU.



Городские власти не видят ничего плохого, что на воротах висит такой знак.



— Это частная территория, собственник имеет право на установку ограждения, ограничений на въезд и чувство юмора, — сказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

