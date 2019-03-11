Парковку для «Порше» на Волжской набережной заметили читатели 76.RU
В Ярославле у жилого дома на Волжской набережной появилась парковка для «Порше». Только для «Порше». Об этом говорит информационный знак, установленный на воротах на въезде во двор.
— За забором со знаком действительно стоит «Порше», — сообщили читатели 76.RU.
Городские власти не видят ничего плохого, что на воротах висит такой знак.
— Это частная территория, собственник имеет право на установку ограждения, ограничений на въезд и чувство юмора, — сказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
На заборе также висит заклеенный знак «Парковка только для "Мерседеса"». Прохожие шутят, что владелец дома сменил автомобиль, поэтому, видимо, и повесил другой знак.
— Не вижу никаких проблем в том, что такой знак висит на частной территории, — сказал житель дома Роман Галагаев. — Это просто шутка, и нужно относиться к этому с юмором. Решение об установке знака принимали на собрании собственников жилья.
Несколько лет назад в Ярославле был скандал из-за дорожных знаков, установленных не по ГОСТам. Речь идёт о знаках «парковка» и «остановка и стоянка запрещена», на табличках под которыми было написано «только для сотрудников и клиентов банка», «кроме работников салона красоты» и так далее. После скандала часть знаков убрали, но некоторые оставили, например, около МВД.
А осенью прошлого года ярославцам приглянулась красная Ferrari супруги Романа Галагаева. Машину долго обсуждали в социальных сетях.
Страна заборов и тюрьма народов! Власть нечего не может сделать лучше с наведением порядка и борьбой с преступностью кроме как отделится от плебеев высоким забором. Собственность то может и частная только кто им дал право портить вид Ярославля оградами?