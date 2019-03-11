Говорим выгодно: как вернуть 20% платежа за мобильную связь

С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей «МегаФон» обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видеосервисам, абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получают исключительные преимущества:

«МегаФон» первым на российском рынке предлагает клиентам с 11 марта зарабатывать на платежах за мобильную связь. Всероссийский оператор цифровых возможностей включает кешбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении самых обычных операций и возвращает 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

Уникальное преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» — «Мегафон» возвращает 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге!



Удобный и прозрачный механизм начисления кешбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи МегаФон. Клиент может потратить накопленную сумму кешбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кешбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона.



— По данным ВЦИОМ, кешбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. «МегаФон» впервые на рынке представляет настоящий кешбэк для всех — мы добавили услугу выгодного кешбэка прямо в тариф абонента. Кешбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы — это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, — замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона». — Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных «МегаФон» предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» — настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 миллионов человек по всей стране.



Узнать больше о новой тарифной линейке «Включайся!» можно на сайте компании «МегаФон».

