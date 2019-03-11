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Город

«Вы не остались равнодушны»: мэр Ярославля наградил водителя троллейбуса, спасшую ребёнка

Как городские власти поблагодарили женщину за поступок

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Мэр наградил Елену на общегородской планёрке

Фото: «ЯрГорЭлектроТранс»

Сегодня в Ярославле на общегородское совещание в мэрию пригласили водителя троллейбуса Елену Топунову, которая на днях спасла ребёнка. Глава города Владимир Волков вручил ей поздравительный адрес и поблагодарил за чуткое отношение к окружающим.

— Исполняя свой служебный долг, вы не остались равнодушны и оказали первую помощь пострадавшему на дороге ребёнку, — отметили власти в поздравительном адресе, под которым подписался мэр Ярославля.

Также мэр подарил Елене букет цветов и вручил пакет с подарками. Женщина на днях вытащила из-под колес многотонного троллейбуса поскользнувшегося школьника, предотвратив трагедию. Мы уже рассказывали о поступке, который она совершила.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

транспорттроллейбус

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КОММЕНТАРИИ (1)

Аналитик
11 март 2019 в 13:03

Всё пиарит себя , самый худший мэр в России

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