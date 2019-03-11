«Вы не остались равнодушны»: мэр Ярославля наградил водителя троллейбуса, спасшую ребёнка

Сегодня в Ярославле на общегородское совещание в мэрию пригласили водителя троллейбуса Елену Топунову, которая на днях спасла ребёнка. Глава города Владимир Волков вручил ей поздравительный адрес и поблагодарил за чуткое отношение к окружающим.



— Исполняя свой служебный долг, вы не остались равнодушны и оказали первую помощь пострадавшему на дороге ребёнку, — отметили власти в поздравительном адресе, под которым подписался мэр Ярославля.



Также мэр подарил Елене букет цветов и вручил пакет с подарками. Женщина на днях вытащила из-под колес многотонного троллейбуса поскользнувшегося школьника, предотвратив трагедию. Мы уже рассказывали о поступке, который она совершила.

