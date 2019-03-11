В мэрии рассказали, когда в Ярославле очистят все крыши от снега и льда

— За истекшую декаду марта выпало 12,5 миллиметра осадков вместо нормы — 8. А это полумесячная норма. Для уборки использовали всю имеющуюся технику, как и прежде, её существенно не хватало для нормативного содержания улично-дорожной сети, — посетовал Тальянов. — Учитывая резкий перепад температур, основным видом работ была обработка противогололедным материалом.

Сегодня на утренней планёрке у мэра Ярославля глава департамента городского хозяйства Сергей Тальянов пожаловался, как трудно убирать коммунальщикам город. Чиновник снова указал на то, что осадки с неба продолжают сыпаться в количестве большем, чем запланировали убирать.

Также глава ДГХ рассказал, что каждый день коммунальщики чистят от снега и льда по 108 крыш. И продолжат этим заниматься до конца месяца.

— Завершение работ планируется до 22 марта, — уточнил Сергей Тальянов.

По прогнозам синоптиков, ближайшую неделю в Ярославле столбик термометра будет постоянно переходить через ноль. Именно в такую погоду неубранные снег и лёд чаще всего падают с крыш.

Напомним, этой зимой случилась трагедия из-за неубранного с крыши льда: женщине проломило спину упавшим куском. За её жизнь до сих пор борются врачи. А в январе на проспекте Толбухина лавиной снега с крыши сбило с ног двух пешеходов. Пострадавшие до сих пор лечатся, а дому устроят проверку.