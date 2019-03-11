В мэрии рассказали, когда в Ярославле очистят все крыши от снега и льда

Коммунальщикам нужен ещё месяц, чтобы справиться со снегом
Сегодня на утренней планёрке у мэра Ярославля глава департамента городского хозяйства Сергей Тальянов пожаловался, как трудно убирать коммунальщикам город. Чиновник снова указал на то, что осадки с неба продолжают сыпаться в количестве большем, чем запланировали убирать.
— За истекшую декаду марта выпало 12,5 миллиметра осадков вместо нормы — 8. А это полумесячная норма. Для уборки использовали всю имеющуюся технику, как и прежде, её существенно не хватало для нормативного содержания улично-дорожной сети, — посетовал Тальянов. — Учитывая резкий перепад температур, основным видом работ была обработка противогололедным материалом.
Также глава ДГХ рассказал, что каждый день коммунальщики чистят от снега и льда по 108 крыш. И продолжат этим заниматься до конца месяца.
— Завершение работ планируется до 22 марта, — уточнил Сергей Тальянов.
По прогнозам синоптиков, ближайшую неделю в Ярославле столбик термометра будет постоянно переходить через ноль. Именно в такую погоду неубранные снег и лёд чаще всего падают с крыш.
Напомним, этой зимой случилась трагедия из-за неубранного с крыши льда: женщине проломило спину упавшим куском. За её жизнь до сих пор борются врачи. А в январе на проспекте Толбухина лавиной снега с крыши сбило с ног двух пешеходов. Пострадавшие до сих пор лечатся, а дому устроят проверку.
еще МЕСЯЦ?!
это что?
открытое глумление над нами?
еще МЕСЯЦ!
и наступит апрель, снег растает сам!
а коммунальщики что?
отчитаются о проделанной работе?
это, что, получается?
что в графе "содержание и ремонт жилья" мы оплачиваем смену времен года?
что там, в сказках, про налог на осадки и солнце?