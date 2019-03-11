У Павловской рощи экскаваторы роют котлован: застройщик ответил, что это законно

Из-за этого участка земли больше года в Ярославле шли скандалы, общественные слушания и споры. Ярославцы выступали против жилой застройки в Дзержинском районе, подходящей вплотную к Павловской роще на берегу Волги. Но в выходные сюда приехала спецтехника и начала разрывать землю. Речь идёт о поле, которое начинается прямо за жилыми высотками на Тутаевском шоссе. Сразу за этим полем идёт аллея дубов и старинных клёнов — это начинается территория Павловской рощи, охраняемого законом памятника природы.



— Свежие фото. Появились экскаватор и самосвал. Нецелевое использование участков становится всё более очевидным, — пишут ярославцы в социальных сетях.

Спецтехника уже значительно разрыла землю в поле

Застройщик: всё законно

Застройщиком территории является компания «Золотое кольцо», которая связана с именем депутата муниципалитета Ярославля Романа Галагаева. Ещё в 2017 году, когда шли споры о парке, он уверял, что это самое поле в 1,2 гектара земли — не Павловская роща, а просто пустырь.



Мы позвонили депутату, чтобы узнать подробности о начавшихся работах.

— Никаких нарушений нет и не может быть вообще. Земплепользование сформировано вокруг Павловской рощи давно. Частично граница рощи прошла внутри нашего участка. Когда мы покупали этот участок, ещё и границы рощи не было, она появилась в 2012–2013 году. А на момент покупки на нём не было обременений, — объяснил депутат Роман Галагаев. — У участка была зона, разрешающая жилую застройку. Потом появились границы парка, который очертили, не согласовав даже с собственником. У нас было право обжаловать такую границу, но мы не стали. Потому что всё равно весь участок застроен быть не может: 50% территории будет застроено, а 50% благоустроено.

Маленький прямоугольник № 731 и есть тот участок земли — поле, прилегающее к парку Фото: Роскадастр