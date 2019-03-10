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Битва за больницу, чиновничьи ежи и школьное питание: самые громкие темы недели

События, которые обсуждал весь Ярославль

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Фото: Александра Савельева, Михаил Контуев

Сегодня мы собрали самые громкие события, которые на этой неделе обсуждал Ярославль — по крайней мере, новости об этом читали больше всего, а значит, темы волнующие. Итак:

1. Митинг у больницы на Резинотехнике

Это было крупное событие для района, жители которого перепугались, что останутся без медпомощи после оптимизации — объединения двух больниц в одну. Уже начались жалобы, что приходится ездить с пересадками, чтобы сдать анализы. На встречу приехал мэр, чтобы успокоить жителей и заодно вычислить зачинщиков медбунта. Разговор с градоначальником назвали коротко — «блеф». Как всё прошло — в нашем репортаже.

Люди не поверили чиновникам

Фото: Александра Савельева

2. Школьное питание

Всю неделю обсуждали тему питания. Чиновники дружно пошли в «Соцпитание», где готовят школьную еду. Им там дружно всё понравилось. Решили проводить дни открытых дверей и для родителей — чтобы те знали, чем их детей кормят. Также на этой неделе разбирались с вопросом социальных льгот на школьное питание — смотрите список, кому что положено.

Взрослым понравилась детская еда

Фото: Михаил Контуев

3. Ежики от чиновника

Тему для обсуждения подкинул чиновник из Семибратово в Ростовском районе. Не моргнув глазом предложил людям из аварийного дома, у которых из щелей полезли змеи, разводить ежей. История неоднозначная, но шутку главы поселения не оценили как сами жители, так и вышестоящие чиновники. А следователям понравилось — они в этом деле принялись разбираться.

4. Ад на дорогах

Начался ад на дорогах. Предсказуемый, конечно, с таким качеством уборки дорог, но все равно бесячий. Посреди недели карта города покрылась значками ДТП. Что творилось на улицах, мы собрали в хронику в одном материале.

5. Гибель двойняшек

Трагедия для целой семьи никого не оставила равнодушным... В перинатальном центре умерли двое детей. В этой истории сейчас разбираются следователи.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

змеиздоровьешкольное питание

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