Битва за больницу, чиновничьи ежи и школьное питание: самые громкие темы недели

Сегодня мы собрали самые громкие события, которые на этой неделе обсуждал Ярославль — по крайней мере, новости об этом читали больше всего, а значит, темы волнующие. Итак: 1. Митинг у больницы на Резинотехнике



Это было крупное событие для района, жители которого перепугались, что останутся без медпомощи после оптимизации — объединения двух больниц в одну. Уже начались жалобы, что приходится ездить с пересадками, чтобы сдать анализы. На встречу приехал мэр, чтобы успокоить жителей и заодно вычислить зачинщиков медбунта. Разговор с градоначальником назвали коротко — «блеф». Как всё прошло — в нашем репортаже.

Люди не поверили чиновникам Фото: Александра Савельева

2. Школьное питание Всю неделю обсуждали тему питания. Чиновники дружно пошли в «Соцпитание», где готовят школьную еду. Им там дружно всё понравилось. Решили проводить дни открытых дверей и для родителей — чтобы те знали, чем их детей кормят. Также на этой неделе разбирались с вопросом социальных льгот на школьное питание — смотрите список, кому что положено.

Взрослым понравилась детская еда Фото: Михаил Контуев