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«Могут быть человеческие жертвы»: потомок купеческого рода Понизовкиных требует спасти жилой дом

О каких последствиях предупредил москвич губернатора Ярославской области

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Дом сорока находится в Красном Профинтерне рядом с бывшим крахмало-паточным заводом

Фото: Владимир Понизовкин

Потомок известного купеческого рода Владимир Понизовкин написал письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Он потребовал спасти разрушающийся жилой дом в Красном Профинтерне.

Люди в Доме сорока живут, опасаясь обрушения

Фото: Владимир Понизовкин

- Здание уже дало крен в сторону Волги,- написал Владимир Понизовкин. -Нельзя допустить обрушения здания, которое может повлечь за собой человеческие жертвы. Нельзя допустить утраты памятника. Вопрос требует срочного и безотлагательного решения, пока не произошла беда. Очень прошу Вас принять экстренные меры для сохранения памятника для наших потомков.

В 2011 году Дом сорока признали аварийным

Фото: Владимир Понизовкин

Также автор письма отправил чиновнику копии документов, в которых говорится, что в 2011 году межведомственной комиссией вынесено заключение, согласно которому здание «находится в аварийном состоянии, техническое состояние неудовлетворительное, несёт в себе угрозу жизни и здоровью проживающих в нём людей». С тех пор, по мнению Понизовкина, люди в этом доме живут как на пороховой бочке.

Пятиэтажный 40-квартирный жилой дом - объект культурного наследия. Называемый в народе «Дом Сорока» построен ориентировочно в 1913 - 1915 годах. Относится к ансамблю зданий крахмало-паточного завода купца Понизовкина. Это был жилой дом для технических служащих завода в начале XX века.

Дошло ли письмо до губернатора неизвестно. Но в правительстве Ярославской области уже отреагировали на послание. Владимир Понизовкин сообщил, что ему позвонили и пригласили на беседу. Сам потомок купеческого рода Владимир Понизовкин живёт в Москве, но, как он сам говорит, готов приезжать на ярославскую землю столько, сколько потребуется.

Внутри здание выглядит как заброшенное

Фото: Владимир Понизовкин 

У рода Понизовкиных в Ярославле осталось большое наследие. Замок Понизовкина в Красном Профинтерне удалось спасти от разрушения — сейчас в нем проводят фотосессии и концерты. Доходный дом Понизовкиных, что на пересечении улиц Собинова и Свободы в Ярославле, разрушили владельцы, которые выкупили здание у государства.

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Михаил Контуев

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