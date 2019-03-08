«Могут быть человеческие жертвы»: потомок купеческого рода Понизовкиных требует спасти жилой дом

- Здание уже дало крен в сторону Волги,- написал Владимир Понизовкин. -Нельзя допустить обрушения здания, которое может повлечь за собой человеческие жертвы. Нельзя допустить утраты памятника. Вопрос требует срочного и безотлагательного решения, пока не произошла беда. Очень прошу Вас принять экстренные меры для сохранения памятника для наших потомков.

Также автор письма отправил чиновнику копии документов, в которых говорится, что в 2011 году межведомственной комиссией вынесено заключение, согласно которому здание «находится в аварийном состоянии, техническое состояние неудовлетворительное, несёт в себе угрозу жизни и здоровью проживающих в нём людей». С тех пор, по мнению Понизовкина, люди в этом доме живут как на пороховой бочке.



Пятиэтажный 40-квартирный жилой дом - объект культурного наследия. Называемый в народе «Дом Сорока» построен ориентировочно в 1913 - 1915 годах. Относится к ансамблю зданий крахмало-паточного завода купца Понизовкина. Это был жилой дом для технических служащих завода в начале XX века.



Дошло ли письмо до губернатора неизвестно. Но в правительстве Ярославской области уже отреагировали на послание. Владимир Понизовкин сообщил, что ему позвонили и пригласили на беседу. Сам потомок купеческого рода Владимир Понизовкин живёт в Москве, но, как он сам говорит, готов приезжать на ярославскую землю столько, сколько потребуется.

