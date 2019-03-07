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Крокодил набросился на ярославского ведущего во время съёмок

Животному не понравилось, что его удерживают

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Крокодил отказался сидеть на руках ведущего, зарычал и пытался укусить его

Фото: Сергей Муканов

Инцидент произошёл в ярославском цирке, где телеведущий Сергей Муканов снимал очередную передачу. Записать один из эпизодов ведущий решил с крокодилом в руках. Но животному этот план не понравился. 

Съёмка только началась, как крокодил зарычал, начал выбиваться из рук и попытался укусить ведущего. К счастью, рядом стоял дрессировщик, который забрал рассерженное животное. 

— Такое поведение крокодила назвали нормальным. Дрессировщик сказал, что они их не мучают, не колют ничем, зубы не вырывают, поэтому животные в бодрости, — рассказал Сергей Муканов. 

Дальше запись мужчина продолжил уже без экспериментов с дикими животными на руках. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

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цирккрокодил

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