Крокодил набросился на ярославского ведущего во время съёмок

Инцидент произошёл в ярославском цирке, где телеведущий Сергей Муканов снимал очередную передачу. Записать один из эпизодов ведущий решил с крокодилом в руках. Но животному этот план не понравился.

Съёмка только началась, как крокодил зарычал, начал выбиваться из рук и попытался укусить ведущего. К счастью, рядом стоял дрессировщик, который забрал рассерженное животное.