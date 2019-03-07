Крокодил набросился на ярославского ведущего во время съёмок

Крокодил отказался сидеть на руках ведущего, зарычал и пытался укусить его
Инцидент произошёл в ярославском цирке, где телеведущий Сергей Муканов снимал очередную передачу. Записать один из эпизодов ведущий решил с крокодилом в руках. Но животному этот план не понравился.
Съёмка только началась, как крокодил зарычал, начал выбиваться из рук и попытался укусить ведущего. К счастью, рядом стоял дрессировщик, который забрал рассерженное животное.
— Такое поведение крокодила назвали нормальным. Дрессировщик сказал, что они их не мучают, не колют ничем, зубы не вырывают, поэтому животные в бодрости, — рассказал Сергей Муканов.
Дальше запись мужчина продолжил уже без экспериментов с дикими животными на руках.