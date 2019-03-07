И Рыбинск туда же: в Ярославской области перед 8 Марта запретили продавать цветы на улице

Такая торговля незаконна
Рыбинск пошёл по пути Ярославля — местная администрация тоже запретила торговать цветами на улице перед 8 Марта. Чиновники вышли на улицы, чтобы прогонять торговцев мимозами и тюльпанами с насиженных мест.
— Для удобства предпринимателей мы закрепили места для торговли цветами. Всего их десять, расположены они в разных микрорайонах города. Предпринимателям нужно было обратиться в отдел потребительского рынка, получить специальное разрешение и избежать ненужных проблем, грозящих административным штрафом, — рассказала об альтернативном варианте Снежана Евсеева, ведущий специалист потребительского рынка товаров и услуг.
Больше всего чиновников беспокоит, что у торговцев нет документов на ведение предпринимательского дела. В Ярославле мэрия делает упор на то, что такие цветы могут быть обработаны опасными химикатами, от чего у людей может возникнуть аллергическая реакция.
Сегодня в Рыбинске прогнали продавцов с улиц Чкалова и Кирова. За несанкционированную торговлю будут выписывать штраф от