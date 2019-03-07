7 марта четверг
СЕЙЧАС -4°С
usd 65.96
eur 74.57

Темы

СЕЙЧАС -4°С
usd 65.96
eur 74.57
Город

И Рыбинск туда же: в Ярославской области перед 8 Марта запретили продавать цветы на улице

Торговцев прогоняют с насиженных мест

Поделиться

259
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Такая торговля незаконна 

Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинск пошёл по пути Ярославля — местная администрация тоже запретила торговать цветами на улице перед 8 Марта. Чиновники вышли на улицы, чтобы прогонять торговцев мимозами и тюльпанами с насиженных мест.

 — Для удобства предпринимателей мы закрепили места для торговли цветами. Всего их десять, расположены они в разных микрорайонах города. Предпринимателям нужно было обратиться в отдел потребительского рынка, получить специальное разрешение и избежать ненужных проблем, грозящих административным штрафом, — рассказала об альтернативном варианте Снежана Евсеева, ведущий специалист потребительского рынка товаров и услуг.

Больше всего чиновников беспокоит, что у торговцев нет документов на ведение предпринимательского дела. В Ярославле мэрия делает упор на то, что такие цветы могут быть обработаны опасными химикатами, от чего у людей может возникнуть аллергическая реакция. 

Сегодня в Рыбинске прогнали продавцов с улиц Чкалова и Кирова. За несанкционированную торговлю будут выписывать штраф от 3 000 до 5 000 рублей. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

цветы8 Марта

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
7 март 2019 в 20:13

А что бы чиновникам выйти на улицы, чтобы их почистить. Так нет. Они будут мужика в старых джинсах гонять. И химикаты тут не при чем, которыми цветы якобы обработаны. Деньга мимо них течет. Вот их что гложет.

Последние новости