И Рыбинск туда же: в Ярославской области перед 8 Марта запретили продавать цветы на улице

Рыбинск пошёл по пути Ярославля — местная администрация тоже запретила торговать цветами на улице перед 8 Марта. Чиновники вышли на улицы, чтобы прогонять торговцев мимозами и тюльпанами с насиженных мест.

— Для удобства предпринимателей мы закрепили места для торговли цветами. Всего их десять, расположены они в разных микрорайонах города. Предпринимателям нужно было обратиться в отдел потребительского рынка, получить специальное разрешение и избежать ненужных проблем, грозящих административным штрафом, — рассказала об альтернативном варианте Снежана Евсеева, ведущий специалист потребительского рынка товаров и услуг.

