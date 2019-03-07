Зал, овсянка и кусок мяса: простые советы для идеальной фигуры от бодибилдерши из Ярославля

Ярославская бодибилдерша Мария Кузнецова, получив титул вице-чемпионки на первом в этом сезоне конкурсе, поделилась секретами своей красоты. Спортсменка рассказала о том, как питается, и дала советы, которые подойдут для всех девушек, чтобы выглядеть стройно и подтянуто.

— На самом деле, подсчет калорий очень сложен. И обычным людям, занимающимся в зале для себя, будет утомительно это делать, им достаточно вести сбалансированное питание и придерживаться его, — считает спортсменка Мария Кузнецова. — Весной, считаю, стоит сменить режим питания, так как зимой мы кушаем пищу более тяжелую, сытную, чтобы согреть организм, а весной мы должны освободить организм от тяжести. Поэтому важно сменить рацион на более лёгкий. Примерный рацион на день

— Для поддержания фигуры в тонусе достаточно заниматься 2–3 раза в неделю и сбалансированно питаться, — считает Мария Кузнецова. — И не отказывайтесь от молока, как это сейчас многие делают. Многие думают, что молоко является жирным, и поэтому начинают исключать всю молочку из рациона. Но на самом деле они набирают вес от избытка калорий, а не от количества потребляемой пищи. Можно ведь съесть полкило салата, а можно в таком же количестве мучного — разница в содержании килокалорий в этих продуктах.



Сладости тоже можно

То, что нужно есть больше овощей и меньше пирогов, давно не кажется секретом. Но ни один даже самый стойкий человек не может удержаться от любимого лакомства: будь то картошка фри или кусок торта. Как тут быть?