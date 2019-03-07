Разоблачил сам себя: в Ярославской области чиновник попался на непристёгнутом ремне

Главу Тутаевского района Дмитрия Юнусова подловили на непристёгнутом ремне. Причем в его же собственном видео. Роликом глава поделился сам на своих страничках в соцсетях — показал, как инспектирует ремонт дорог. Но зрители углядели не ремонт, а нарушение ПДД.

— На кадрах явно видно, что он не пристегнулся и пользовался смартфоном во время поездки, — возмутился администратор сообщества «Типичный Тутаев» Алексей Кривцов.

Это при том, что Юнусов недавно всех призывал к безопасности за рулем. В ноябре прошлого года глава Тутаевского района на своём примере показывал, что необходимо пристёгиваться ремнями безопасности. Тогда он принял участие в социальной акции «Пристегнись, Россия».