Разоблачил сам себя: в Ярославской области чиновник попался на непристёгнутом ремне

Глава Тутаевского района сам выложил в интернет кадры с нарушением ПДД
Главу Тутаевского района Дмитрия Юнусова подловили на непристёгнутом ремне. Причем в его же собственном видео. Роликом глава поделился сам на своих страничках в соцсетях — показал, как инспектирует ремонт дорог. Но зрители углядели не ремонт, а нарушение ПДД.
— На кадрах явно видно, что он не пристегнулся и пользовался смартфоном во время поездки, — возмутился администратор сообщества «Типичный Тутаев» Алексей Кривцов.
Это при том, что Юнусов недавно всех призывал к безопасности за рулем. В ноябре прошлого года глава Тутаевского района на своём примере показывал, что необходимо пристёгиваться ремнями безопасности. Тогда он принял участие в социальной акции «Пристегнись, Россия».
— Жизнь бесценна, берегите её, — написал Юнусов в социальных сетях, разместив фото, где он сидит пристёгнутый за рулём с табличкой в руках: «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».
— Я считаю, что Юнусов должен быть наказан сотрудниками ГИБДД, публично извиниться за своё вальяжное поведение и впредь не нарушать ПДД и вести себя как подобает законопослушному гражданину, — написал администратор тутаевского паблика.
Тутаевцы уже собрались было писать заявление в ГИБДД, как чиновник раскаялся сам.
— Я стараюсь всегда пристёгиваться, видимо, на этот раз торопился, — признался в разговоре с журналистом 76.RU Дмитрий Юнусов. — У меня в машине обычно срабатывает звуковой сигнал, если не пристёгнут ремень, но в этот раз почему-то он мне не напомнил это сделать. В любом случае я законопослушный гражданин и не снимаю с себя ответственности — заплачу штраф и впредь постараюсь быть внимательнее.
Юнусов уточнил, что смартфоном во время езды он не пользовался — его снимал на видео помощник.
В мае прошлого года россияне заметили, что непристёгнутым ездит и сам президент страны — Владимир Путин прокатился на КАМАЗе на открытии Крымского моста. Правда, главе государства штраф платить не пришлось — в ФСО объяснили, что он имел право так делать, потому что на тот момент объект еще не получил статус дороги общественного пользования.
В Ярославле жители ловили на нарушении Правил дорожного движения машину губернатора Дмитрий Миронова и депутата областной думы Эльхана Мардалиева.