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Разоблачил сам себя: в Ярославской области чиновник попался на непристёгнутом ремне

Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов сам выложил в соцсети ролик c нарушением ПДД

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Глава Тутаевского района сам выложил в интернет кадры с нарушением ПДД

Фото: Дмитрий Юнусов/Facebook.com

Главу Тутаевского района Дмитрия Юнусова подловили на непристёгнутом ремне. Причем в его же собственном видео. Роликом глава поделился сам на своих страничках в соцсетях — показал, как инспектирует ремонт дорог. Но зрители углядели не ремонт, а нарушение ПДД. 

— На кадрах явно видно, что он не пристегнулся и пользовался смартфоном во время поездки, — возмутился администратор сообщества «Типичный Тутаев» Алексей Кривцов. 

Это при том, что Юнусов недавно всех призывал к безопасности за рулем. В ноябре прошлого года глава Тутаевского района на своём примере показывал, что необходимо пристёгиваться ремнями безопасности. Тогда он принял участие в социальной акции «Пристегнись, Россия».

— Жизнь бесценна, берегите её, — написал Юнусов в социальных сетях, разместив фото, где он сидит пристёгнутый за рулём с табличкой в руках: «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».

— Я считаю, что Юнусов должен быть наказан сотрудниками ГИБДД, публично извиниться за своё вальяжное поведение и впредь не нарушать ПДД и вести себя как подобает законопослушному гражданину, — написал администратор тутаевского паблика.

Тутаевцы уже собрались было писать заявление в ГИБДД, как чиновник раскаялся сам.

— Я стараюсь всегда пристёгиваться, видимо, на этот раз торопился, — признался в разговоре с журналистом 76.RU Дмитрий Юнусов. — У меня в машине обычно срабатывает звуковой сигнал, если не пристёгнут ремень, но в этот раз почему-то он мне не напомнил это сделать. В любом случае я законопослушный гражданин и не снимаю с себя ответственности — заплачу штраф и впредь постараюсь быть внимательнее.

Юнусов уточнил, что смартфоном во время езды он не пользовался — его снимал на видео помощник.

Дмитрий Юнусов призывает всех соблюдать Правила дорожного движения

Фото: Дмитрий Юнусов/Facebook.com

В мае прошлого года россияне заметили, что непристёгнутым ездит и сам президент страны — Владимир Путин прокатился на КАМАЗе на открытии Крымского моста. Правда, главе государства штраф платить не пришлось — в ФСО объяснили, что он имел право так делать, потому что на тот момент объект еще не получил статус дороги общественного пользования.

В Ярославле жители ловили на нарушении Правил дорожного движения машину губернатора Дмитрий Миронова и депутата областной думы Эльхана Мардалиева.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Андрей
7 март 2019 в 12:59

В каком пункте ПДД написано, что пристегиваться ремнями безопасности обязаны только на дорогах общего пользования?
Вроде там сказано, что пристегиваться обязаны при движении транспортного средства, оборудованного ремнями.

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