7 марта четверг
СЕЙЧАС -10°С
usd 65.84
eur 74.42

Темы

СЕЙЧАС -10°С
usd 65.84
eur 74.42
Город

«Она кричала о помощи»: в Ярославле наградили полицейских, спасших женщину из горящего дома

Пожар устроил один из жильцов

Поделиться

341
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Эти люди рискнули своей жизнью и спасли чужую

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле наградили полицейских, которые спасли женщину из горящего дома на улице Стачек.

Пожар, напомним, произошёл 14 января. Мужчина, проживающий в одной из квартир, решил припугнуть свою маму. Он требовал у неё деньги на выпивку, поджёг вещи в доме, а потушить огонь не смог.

Пожар устроил один из жильцов

Фото: Анна Лурье

Возгорание заметили дежурившие неподалёку полицейские. Они немедленно вызвали спасателей, а затем полезли прямо в окно горящего дома и спасли пожилую женщину, которая кричала и звала на помощь. Затем полицейские вернулись в дом, чтобы проверить, нет ли там людей.

Мужчину, устроившего пожар, задержали. Он сам признался, что поджёг дом.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

пожар

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

гном
7 март 2019 в 08:36

интересно чем наградили. в екб, например, человек спас из пожара 3 детей, так ему огнетушитель подарили

Последние новости