«Она кричала о помощи»: в Ярославле наградили полицейских, спасших женщину из горящего дома

Эти люди рискнули своей жизнью и спасли чужую

В Ярославле наградили полицейских, которые спасли женщину из горящего дома на улице Стачек.

Пожар, напомним, произошёл 14 января. Мужчина, проживающий в одной из квартир, решил припугнуть свою маму. Он требовал у неё деньги на выпивку, поджёг вещи в доме, а потушить огонь не смог.

Пожар устроил один из жильцов Фото: Анна Лурье

Возгорание заметили дежурившие неподалёку полицейские. Они немедленно вызвали спасателей, а затем полезли прямо в окно горящего дома и спасли пожилую женщину, которая кричала и звала на помощь. Затем полицейские вернулись в дом, чтобы проверить, нет ли там людей.

