В Ярославле центральные улицы города перекроют почти на месяц

До 31 марта в Ярославле будут перекрыты центральные улицы. Это связано с празднованием 70-й годовщины хоккея в Ярославской области.



— Движение будет запрещено на Советской площади, улицах Кирова и Нахимсона и площади Челюскинцев, — рассказали в мэрии Ярославля.