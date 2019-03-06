В Ярославле центральные улицы города перекроют почти на месяц

До 31 марта будут праздновать 70-ю годовщину хоккея в регионе
До 31 марта в Ярославле будут перекрыты центральные улицы. Это связано с празднованием 70-й годовщины хоккея в Ярославской области.
— Движение будет запрещено на Советской площади, улицах Кирова и Нахимсона и площади Челюскинцев, — рассказали в мэрии Ярославля.
Напомним, что 10 марта из-за футбольного матча с 07:00 до 21:00 остановка и стоянка будут запрещены на Которосльной набережной, Волжской набережной, улицах Первомайской, Максимова, Трефолева, Советской.