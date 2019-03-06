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Город

В Ярославле центральные улицы города перекроют почти на месяц

Где и почему нельзя будет ездить

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До 31 марта будут праздновать 70-ю годовщину хоккея в регионе

Фото: Александра Савельева

До 31 марта в Ярославле будут перекрыты центральные улицы. Это связано с празднованием 70-й годовщины хоккея в Ярославской области.

— Движение будет запрещено на Советской площади, улицах Кирова и Нахимсона и площади Челюскинцев, — рассказали в мэрии Ярославля.

Карта перекрытых улиц

Фото: мэрия Ярославля

Напомним, что 10 марта из-за футбольного матча с 07:00 до 21:00 остановка и стоянка будут запрещены на Которосльной набережной, Волжской набережной, улицах Первомайской, Максимова, Трефолева, Советской.

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КОММЕНТАРИИ (1)

евгений
6 март 2019 в 20:12

На праздники можно перекрыть, а на очистку от снега нельзя?

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