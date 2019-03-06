Засунула трёх собак в камеру хранения. В Ярославской области обсуждают скандальное видео

Жители Ярославской области активно обсуждают в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» видео, где женщина в продуктовом супермаркете засунула трёх шпицев в камеру хранения и ушла за покупками. Мнения разделились: кто-то ругает хозяйку собачек, другие — защищают. Мы поинтересовались у эксперта, нормально ли так поступать.



— К счастью, собаки остались живы и здоровы, — поделилась личным мнением зоозащитница Инга Сафронова. — Сложно понять поступок владелицы собак, возможно, она его совершила из лучших побуждений ради безопасности своих питомцев. Очень много случаев, когда собак, ожидающих своих хозяев у магазинов и торговых центров, чужие люди отстегивали с поводка, воровали и даже наносили животным серьезные травмы. Но я бы не советовала хозяевам животных прибегать к таким экстравагантным способам, как запирание собак в камерах для хранения. Во-первых, собака — не вещь, а живое существо. Она может испытывать сильнейший страх от пребывания в железной клетке камеры, может попросту задохнуться. Хозяева могут даже забыть забрать животное и вернуться через несколько часов. Да и на месте сотрудников магазина я бы никогда не позволила оставлять ни одно животное в камере хранения. Какой выход из ситуации? Идти в магазин одному, без сопровождения собак, кошек или хомячков, и ждать того счастливого момента, когда в нашей стране изменится отношение к животным, и с ними можно будет ходить по магазинам.

