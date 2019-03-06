«Блеф!»: в Ярославле устроили митинг против объединения больниц. Люди не поверили, что будет хорошо

Сегодня возле входа в больницу № 7 на Резинотехнике было не протолкнуться — отстаивать своё право на медпомощь собралось несколько сотен человек. Испугавшись того, что после объединения больниц (вместо седьмой и третьей теперь будет одна общая третья) вся Резинотехника останется без больницы, люди вышли на митинг. Толпа возмущённо гудела. Успокаивать приехали заммэра по социальной политике Елена Новик, заместитель директора департамента здравоохранения области Сергей Давлетов и глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

— Кто вам сказал, что больницу закроют? Её объединяют с третьей, — пытались перекричать собравшихся чиновники. — Лабораторию уже закрыли! — почти хором возмущались бабушки. — Нам теперь с двумя пересадками ехать, чтобы анализы сдавать. — Дайте мне сказать, дайте мне сказать, — пытался вклиниться в этот крик Давлетов. — Пункт сдачи здесь остался! Но бабушки и слышать не хотели.



На митинге перекрикивали друг друга Фото: Александра Савельева

— Теперь всех врачей туда переведут, а у нас всё закроют, — раздавалось в толпе. Разговора не получалось. Спустя полчаса, проведённых на улице, местным жителям предложили отправиться в ДК через дорогу, чтобы в тепле попытаться во всём разобраться. Нехотя собравшиеся посеменили по льду к Дворцу культуры, обсуждая, что и сейчас-то надо по месяцу ждать записи к терапевту.

Судьбы больниц продолжили обсуждать в большом зале Дворца культуры. Сюда уже пришёл лидер ярославской КПРФ Александр Воробьёв — встретили аплодисментами.

Люди боятся остаться без медпомощи Фото: Александра Савельева

Дальше самостоятельно объяснять, что будет с больницей, чиновники сами не решились — подтянули тяжёлую артиллерию. На встречу приехал мэр города.



Его встретили не так тепло, как Воробьёва, но несколько людей в ладоши похлопали. — Мы ответим на все вопросы, и не только по здравоохранению, — сказал Владимир Волков и передал слово Сергею Давлетову.

Люди пытались донести до властей свои страхи и опасения Фото: Александра Савельева

— В июле 2018 года вышло постановление правительства Ярославской области о том, что седьмая и третья больницы объединяются путём слияния, — сказал замдиректора департамента здравоохранения. — Зачем! Вы народ спросили, нужно ли нам слияние? — загудел зал.

Те им в ответ несли мысль, что все будет хорошо Фото: Александра Савельева

— Давайте я постараюсь до вас донести, что происходит, а потом вы вопросы зададите, — сказал Давлетов. — В результате слияния не изменится структура организаций, ряд дублирующих структур, таких как аптека, лаборатория, которые могут находиться только в одной больнице, претерпят изменения. Мы уберём дублирующие функции, дублирующие должности, но при этом ни коим образом не ограничим медицинскую помощь, её доступность для населения. А все деньги, которые высвободятся в результате этой реорганизации, будут направлены на покупку оборудования, ремонт больниц и на повышение зарплаты медработникам.

— Простым языком — ничего не меняется, — подытожил речь представителя здравоохранения Владимир Волков. В зале не поверили. Нахмурились, загудели.

Митингующие переместились в зал Фото: Александра Савельева

— Давайте по порядку. Если все вместе будем говорить, то разговора не получится, — сказал мэр. — Я понимаю, что вам преподнесли информацию так, как кому-то нужно. Ещё раз повторю, ничего не изменится. Если вместо четырёх бухгалтеров будет два, на качестве медицинских услуг это никак не скажется, для вас ничего не изменится. Никто ничего не закрывает, никуда ничего не уводит. Теперь давайте ещё раз начнём наш разговор уже на положительной ноте. Вы отдельно потом подойдёте и скажете, кто попытался это исказить и вас накрутить.

— Блеф! — раздалось с первого ряда.

— Давайте без криков и хулиганства, — остановил Волков. — Послушайте, перед вами стоит мэр. После встречи дайте фамилии тех людей, кто разжигает.



Из зала чиновников закидали вопросами Фото: Александра Савельева

В середине зала руку подняла женщина: — Вот вы говорите, что от вашего слияния одни плюсы. Вы, новый мэр, возможно, структуру города не представляете, а у нас в голове не укладывается, как мы будем возить наши анализы в третью больницу.

— Больницы города все анализы отправляют в лабораторию больницы Соловьёва. Так есть сейчас, и было до этого. А пункты забора крови в больницах как существовали, так и будут существовать, — наконец смог объяснить всё про закрывшуюся лабораторию Сергей Давлетов. — Фиксируем: для пациентов ничего не меняется, — сказал Владимир Волков. — Одни плюсы, ага, — прокатилось смешком по залу. — Как у классика: «Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе», — вздохнул пожилой мужчина. — Одно по одному, — пробубнили бабушки и пошли к выходу.

Кажется, не поверили.



На встрече было много пожилых людей Фото: Александра Савельева

Об оптимизации больниц № 3 и № 7 заговорили в конце февраля. Власти уверили — сократят только административную часть. Официально в Ярославле больше нет городской больницы № 7 — объединённая больница стала третьей. Теперь это учреждение, к которому прикреплено около 100 тысяч жителей Заволжского района. Власти уверяют, что участки с терапевтами останутся прежними, номера регистратур тоже, и тем более не будут закрывать отделения и поликлиники. Более того, хотят, наоборот, добавить специалистов.

— Так как значительная часть населения Резинотехники — это люди пенсионного возраста, то в больнице № 3 будет организован прием гериатра — врача, специализирующегося на проблемах здоровья именно пожилых пациентов, — рассказали в правительстве Ярославской области. Но жители Заволжского района всё равно переживают, вспоминая, как недавно со скандалом переносили койки сестринского ухода Тутаевской ЦРБ. Их по решению суда перенесли на другой берег Волги.