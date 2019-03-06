«Пополним городской бюджет»: новый директор Центрального рынка рассказал о своих планах

В Ярославле власти планируют модернизировать рынки
В Ярославле совет директоров акционерного общества «Центр» выбрал себе нового директора. Им стал депутат муниципалитета города Михаил Писарец. Теперь под его управлением будут работать Центральный рынок, некоторые объекты недвижимости рядом с ним и несколько городских ярмарок.
— Основная задача предприятия — пополнять городской бюджет, — объяснил Михаил Писарец. — Будем улучшать и оптимизировать работу только так, чтобы каждый вложенный рубль впоследствии принёс два. Я только приступил к работе и сейчас погружаюсь в дело.
Михаил Писарец имеет высшее юридическое образование и опыт управления коммерческой организацией.
Недавно в Ярославле областные и городские власти объединились, чтобы модернизировать Центральный рынок. Мы уже публиковали макеты того, что там хотят построить. Также городские власти начали работу по закрытию мини-рынков. На их местах будут строить торговые галереи. А ещё в ближайшем будущем недалеко от центра города должен появиться новый крупный торговый центр.
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Одни "торговые галереи" по всему городу... Заводы бы лучше восстанавливали
пополнять городской бюджет, — сейчас погружаюсь в дело.
а слышится свой карман.