«Пополним городской бюджет»: новый директор Центрального рынка рассказал о своих планах

В Ярославле совет директоров акционерного общества «Центр» выбрал себе нового директора. Им стал депутат муниципалитета города Михаил Писарец. Теперь под его управлением будут работать Центральный рынок, некоторые объекты недвижимости рядом с ним и несколько городских ярмарок.



— Основная задача предприятия — пополнять городской бюджет, — объяснил Михаил Писарец. — Будем улучшать и оптимизировать работу только так, чтобы каждый вложенный рубль впоследствии принёс два. Я только приступил к работе и сейчас погружаюсь в дело.