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Город

«Пополним городской бюджет»: новый директор Центрального рынка рассказал о своих планах

Кому в руки попало управление предприятием

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В Ярославле власти планируют модернизировать рынки

Фото: Александра Савельева

В Ярославле совет директоров акционерного общества «Центр» выбрал себе нового директора. Им стал депутат муниципалитета города Михаил Писарец. Теперь под его управлением будут работать Центральный рынок, некоторые объекты недвижимости рядом с ним и несколько городских ярмарок.

— Основная задача предприятия — пополнять городской бюджет, — объяснил Михаил Писарец. — Будем улучшать и оптимизировать работу только так, чтобы каждый вложенный рубль впоследствии принёс два. Я только приступил к работе и сейчас погружаюсь в дело.

Михаил Писарец имеет высшее юридическое образование и опыт управления коммерческой организацией.

Недавно в Ярославле областные и городские власти объединились, чтобы модернизировать Центральный рынок. Мы уже публиковали макеты того, что там хотят построить. Также городские власти начали работу по закрытию мини-рынков. На их местах будут строить торговые галереи. А ещё в ближайшем будущем недалеко от центра города должен появиться новый крупный торговый центр.

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торговлярынокэкономика

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КОММЕНТАРИИ (7)

Консерватор
6 март 2019 в 17:22

Одни "торговые галереи" по всему городу... Заводы бы лучше восстанавливали

окуевато живем
6 март 2019 в 17:09

пополнять городской бюджет, — сейчас погружаюсь в дело.
а слышится свой карман.

гном
6 март 2019 в 16:15

пополнение бюджета и оптимизация будут выражаться в повышении арендной платы продавцам)))

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