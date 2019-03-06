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Президент поздравил Валентину Терешкову с днём рождения букетом роз

Что пожелал первой женщине-космонавту глава государства

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Путин подарил Валентине Терешковой букет роз 

Фото: Kremlin.ru

Сегодня день рождения отмечает первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ей исполнилось 82 года. 

В каждый свой день рождения она получает поздравление от президента России. Сегодняшний день не стал исключением — Путин вручил Валентине Терешковой букет роз и опубликовал официальную телеграмму на сайте Кремля.

— Вы — человек удивительной, яркой судьбы. Легендарный полёт в космос, весь Ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине. Важно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, энергия в полной мере востребованы в ответственной общественной, законотворческой деятельности, — говорится в телеграмме от президента. 

Напомним, сегодня Валентина Терешкова продолжает работать депутатом Госдумы от Ярославской области. 

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ТЕГИ

Валентина ТерешковаВладимир Путин

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
6 март 2019 в 11:59

лучше б про Жванецкого написали, - у него тоже ДР - а не про это позорище

рома
6 март 2019 в 11:29

3 дня в космосе - вся оставшаяся жизнь в шоколаде, при чём программу полета она почти провалила...

гном
6 март 2019 в 11:18

пенсионер пенсионера) обоих на пенсию!

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