Президент поздравил Валентину Терешкову с днём рождения букетом роз

Сегодня день рождения отмечает первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ей исполнилось 82 года.

В каждый свой день рождения она получает поздравление от президента России. Сегодняшний день не стал исключением — Путин вручил Валентине Терешковой букет роз и опубликовал официальную телеграмму на сайте Кремля.

— Вы — человек удивительной, яркой судьбы. Легендарный полёт в космос, весь Ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине. Важно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, энергия в полной мере востребованы в ответственной общественной, законотворческой деятельности, — говорится в телеграмме от президента.