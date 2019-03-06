Со спорткомплексом и ресторанами: летом в Ярославле начнут строить IT-парк за три миллиарда

Определились с началом строительства IT-парка на месте снесённой гостиницы «Чайка» у Московского проспекта. Парк начнут возводить уже летом этого года, сообщили в правительстве Ярославской области.

— Здесь планируется построить IТ-центр компании «Тензор», а также спорткомплекс, рестораны, рекреационные парковые зоны и многое другое для удобной жизни, — рассказали власти.



Проект первого этапа комплекса почти готов — стало понятно, что здесь будет подземная двухуровневая парковка более чем на тысячу машин. Заезжать можно будет с Московского проспекта, а выезжать — в Малый Московский переулок (для этого у переулка расширят на семь метров дорогу и поставят светофор).