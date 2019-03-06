Со спорткомплексом и ресторанами: летом в Ярославле начнут строить IT-парк за три миллиарда

Будущее рядом
Определились с началом строительства IT-парка на месте снесённой гостиницы «Чайка» у Московского проспекта. Парк начнут возводить уже летом этого года, сообщили в правительстве Ярославской области.
— Здесь планируется построить IТ-центр компании «Тензор», а также спорткомплекс, рестораны, рекреационные парковые зоны и многое другое для удобной жизни, — рассказали власти.
Проект первого этапа комплекса почти готов — стало понятно, что здесь будет подземная двухуровневая парковка более чем на тысячу машин. Заезжать можно будет с Московского проспекта, а выезжать — в Малый Московский переулок (для этого у переулка расширят на семь метров дорогу и поставят светофор).
Готовить участок начнут уже в мае.
— Инвестиции в проект составят три миллиарда рублей, — рассказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. — Через пять лет на месте долгостроя появится современный IT-парк, который даст области около трех тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, в инновационном парке появится и детский сад на 150–200 детей с интерактивным игровым залом.
Более подробно о том, что будет в новом технологичном квартале, читайте и смотрите эскизы в нашем материале.
Ради строительства IT-парка на этом месте снесли один из самых старых и опасных недостроев — гостиницу «Чайка». За тем, как рушили строение, мы следили в режиме онлайн.