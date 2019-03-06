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Город

Со спорткомплексом и ресторанами: летом в Ярославле начнут строить IT-парк за три миллиарда

Каким будет город-сад на месте снесённой гостиницы «Чайка»

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Фото: правительство Ярославской области

Определились с началом строительства IT-парка на месте снесённой гостиницы «Чайка» у Московского проспекта. Парк начнут возводить уже летом этого года, сообщили в правительстве Ярославской области.

— Здесь планируется построить IТ-центр компании «Тензор», а также спорткомплекс, рестораны, рекреационные парковые зоны и многое другое для удобной жизни, — рассказали власти.

Проект первого этапа комплекса почти готов — стало понятно, что здесь будет подземная двухуровневая парковка более чем на тысячу машин. Заезжать можно будет с Московского проспекта, а выезжать — в Малый Московский переулок (для этого у переулка расширят на семь метров дорогу и поставят светофор).

Построить город-сад хотят за пять лет

Фото: правительство Ярославской области

Готовить участок начнут уже в мае.

— Инвестиции в проект составят три миллиарда рублей, — рассказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. — Через пять лет на месте долгостроя появится современный IT-парк, который даст области около трех тысяч новых рабочих мест. 

Кроме того, в инновационном парке появится и детский сад на 150–200 детей с интерактивным игровым залом. 

Более подробно о том, что будет в новом технологичном квартале, читайте и смотрите эскизы в нашем материале.

Ради строительства IT-парка на этом месте снесли один из самых старых и опасных недостроев — гостиницу «Чайка». За тем, как рушили строение, мы следили в режиме онлайн.

За этими стенами будет город в городе

Фото: правительство Ярославской области

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
6 март 2019 в 07:41

Размахнулись чавой-то....

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