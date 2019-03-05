«Не чувствует своего тела»: женщина, которой глыба льда пробила грудную клетку, очнулась

Врачи не дают прогнозов о выздоровлении пострадавшей
Стали известны хорошие новости: 54-летняя ярославна, которой глыба льда с крыши пробила грудную клетку, всё-таки пришла в себя. Хотя врачи давали неутешительные прогнозы даже о том, выживет ли она после случившегося. Женщину перевели из реанимации в обычную палату. Но о дальнейшем её выздоровлении говорить трудно. Её состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.
— Маме нужен круглосуточный уход, она очень слабая. Не чувствует ног, живота — всего, что ниже груди, — рассказал сын пострадавшей Денис. — Моя жена уволилась с работы, чтобы быть с ней, кормить, переворачивать. Говорит мама шёпотом, но всё помнит, что с ней произошло.
У пострадавшей Марины Тетерюковой два сына, один из которых прилетел издалека и всё это время находился в Ярославле. Сейчас он вынужден улетать обратно, чтобы работать. Семья пока не подавала в суд на собственника здания № 55 на улице Большой Октябрьской, с которого рухнули огромные глыбы льда на женщину.
— Что дальше — не знаем. Нужно, чтобы мама окрепла. Она устает, даже когда пошевелит руками, минимальные движения утомляют. Как её лечить дальше, тоже нам пока неизвестно.
У женщины тяжелейшая травма позвоночника. В дело уже вмешались следователи, управление СКР по Ярославской области начало свою проверку в отношении собственника здания.