«Не чувствует своего тела»: женщина, которой глыба льда пробила грудную клетку, очнулась

Стали известны хорошие новости: 54-летняя ярославна, которой глыба льда с крыши пробила грудную клетку, всё-таки пришла в себя. Хотя врачи давали неутешительные прогнозы даже о том, выживет ли она после случившегося. Женщину перевели из реанимации в обычную палату. Но о дальнейшем её выздоровлении говорить трудно. Её состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.

— Маме нужен круглосуточный уход, она очень слабая. Не чувствует ног, живота — всего, что ниже груди, — рассказал сын пострадавшей Денис. — Моя жена уволилась с работы, чтобы быть с ней, кормить, переворачивать. Говорит мама шёпотом, но всё помнит, что с ней произошло.