Экстренное предупреждение: спасатели сообщили ярославцам о надвигающейся непогоде

Главное управление МЧС России по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение. В нём говорится, что, по данным ярославского Гидрометцентра, сегодня после 18 часов ожидаются умеренные осадки в виде снега, местами метель. Усилится юго-западный, с переходом на северо-западный ветер порывами 15–17 м/с. На дорогах местами гололедица.



— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднения в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах в результате умеренных осадков, снежных накатов, увеличение времени реагирования пожарно-спасательных подразделений и экстренной помощи из-за несвоевременной расчистки дорог, — говорится в сообщении ведомства. — Также прогнозируется обрушение ветхих и широкопролетных крыш зданий из-за снеговой нагрузки, обрывы линий электропередачи в связи с порывами ветра 17 м/с. Возможен сход снега с крыш, что может стать источником травматизма среди населения.

