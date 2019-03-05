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Экстренное предупреждение: спасатели сообщили ярославцам о надвигающейся непогоде

К каким неприятностям стоит быть готовым жителям региона

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Сегодня вечером и завтра утром в Ярославле ожидается метель

Фото: Александра Савельева

Главное управление МЧС России по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение. В нём говорится, что, по данным ярославского Гидрометцентра, сегодня после 18 часов ожидаются умеренные осадки в виде снега, местами метель. Усилится юго-западный, с переходом на северо-западный ветер порывами 15–17 м/с. На дорогах местами гололедица.

— Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднения в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах в результате умеренных осадков, снежных накатов, увеличение времени реагирования пожарно-спасательных подразделений и экстренной помощи из-за несвоевременной расчистки дорог, — говорится в сообщении ведомства. — Также прогнозируется обрушение ветхих и широкопролетных крыш зданий из-за снеговой нагрузки, обрывы линий электропередачи в связи с порывами ветра 17 м/с. Возможен сход снега с крыш, что может стать источником травматизма среди населения.

Плохая погода может накрыть регион на сутки. А к 8 марта ожидается резкое потепление.

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Михаил Контуев

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погодаэкстренное предупреждение

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 март 2019 в 15:34

Постоянно делаются предупреждения о возможности схода снега с крыш. Но ничего не делается для предотвращения этих ситуаций. То есть можно говорить о преступной самонадеянности со стороны ответственных лиц в травмировании граждан. Когда лицо знало и могло предотвратить эту ситуацию, но ничего не сделало для этого.

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