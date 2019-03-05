Против него митинговали бюджетники: главным за уборку Ярославля назначили чиновника из Архангельска

Андрей Егоров приехал в Ярославль из Архангельской области
В «Городском спецавтохозяйстве» Ярославля поменялся начальник. На посту директора муниципального предприятия Алексея Сокова сменил Андрей Егоров.
— Соков был взят на время, на переходный период до подбора постоянного руководителя, — пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
Новый специалист приехал из Архангельской области. Ранее он занимал пост заместителя главы, а затем стал главой Каргопольского района.
— На последнем своём месте работы чиновник показал себя не с лучшей стороны. Осенью прошлого года он уволился «из-за неспособности решить социально-экономические проблемы района», — сообщили журналисты редакции 29.RU.
Ещё раньше Егоров засветился в крупном скандале. Это произошло, когда работники бюджетной сферы из Каргополя боролись за сохранение своих и без того небольших зарплат. Тогда около 70 человек выходили на протестные митинги к зданию районной администрации, но все тщетно. Это случилось после того, как каргопольцы получили квитки и увидели, что их зарплата была урезана практически вдвое. Хотя поддержать бюджетников и разобраться в ситуации еще после первого митинга, который прошел в городе, распорядился губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Бывший директор ярославского САХа Алексей Соков проработал недолго. Его взяли на работу в январе. Это произошло после того, как мэр города уволил предыдущего специалиста Эдуарда Снежкова.
то есть человека с формулировкой, о полной своей профнепригодности, вновь берут на работу???!!! браво!!!
Про помойку самый точный комментарий. Достали уже, кого не попадя присылают к нам