Против него митинговали бюджетники: главным за уборку Ярославля назначили чиновника из Архангельска

В «Городском спецавтохозяйстве» Ярославля поменялся начальник. На посту директора муниципального предприятия Алексея Сокова сменил Андрей Егоров.

— Соков был взят на время, на переходный период до подбора постоянного руководителя, — пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Новый специалист приехал из Архангельской области. Ранее он занимал пост заместителя главы, а затем стал главой Каргопольского района.



— На последнем своём месте работы чиновник показал себя не с лучшей стороны. Осенью прошлого года он уволился «из-за неспособности решить социально-экономические проблемы района», — сообщили журналисты редакции 29.RU.

