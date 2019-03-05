5 марта вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 65.80
eur 74.74

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 65.80
eur 74.74
Город

Против него митинговали бюджетники: главным за уборку Ярославля назначили чиновника из Архангельска

Что известно о новом директоре «Городского спецавтохозяйства»

Поделиться

2 261
11 Обсудить

Все новости

Все новости

Андрей Егоров приехал в Ярославль из Архангельской области

Фото: архив редакции 29.RU

В «Городском спецавтохозяйстве» Ярославля поменялся начальник. На посту директора муниципального предприятия Алексея Сокова сменил Андрей Егоров.

— Соков был взят на время, на переходный период до подбора постоянного руководителя, — пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Новый специалист приехал из Архангельской области. Ранее он занимал пост заместителя главы, а затем стал главой Каргопольского района.

— На последнем своём месте работы чиновник показал себя не с лучшей стороны. Осенью прошлого года он уволился «из-за неспособности решить социально-экономические проблемы района», — сообщили журналисты редакции 29.RU.

Ещё раньше Егоров засветился в крупном скандале. Это произошло, когда работники бюджетной сферы из Каргополя боролись за сохранение своих и без того небольших зарплат. Тогда около 70 человек выходили на протестные митинги к зданию районной администрации, но все тщетно. Это случилось после того, как каргопольцы получили квитки и увидели, что их зарплата была урезана практически вдвое. Хотя поддержать бюджетников и разобраться в ситуации еще после первого митинга, который прошел в городе, распорядился губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Бюджетники из Каргополя выходили на митинги за сохранение зарплат

Фото: архив редакции 29.RU

Бывший директор ярославского САХа Алексей Соков проработал недолго. Его взяли на работу в январе. Это произошло после того, как мэр города уволил предыдущего специалиста Эдуарда Снежкова.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

политикаЖКХСАХ

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (11)

лучик добра
5 март 2019 в 12:25

то есть человека с формулировкой, о полной своей профнепригодности, вновь берут на работу???!!! браво!!!

Гость
5 март 2019 в 12:57

Про помойку самый точный комментарий. Достали уже, кого не попадя присылают к нам

Вячеслав
5 март 2019 в 11:54

После Слепцова, в Ярославль принципиально перестали слать чиновников с хорошими навыками управления?

Последние новости