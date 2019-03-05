Ярославна ищет пару, которая помогла её упавшей на улице бабушке

Скорее всего, бабушке Ксюши потребуется операция
Жительница Ярославля разыскивает людей, которые помогли её упавшей бабушке.
— Около 13 часов на остановке «РИО» на Тутаевском шоссе моя бабушка поскользнулась и упала, — рассказала Ксюша Лебедева. — Ей помогла молодая пара с двумя детьми. Они подняли бабушку и дождались с ней скорую.
72-летняя женщина получила перелом лодыжки со смещением.
— Бабушке, скорее всего, понадобится операция, — говорит девушка.
Людей, которые помогли пенсионерке, Ксения хочет отблагодарить и попросить выступить в суде.
— Очень прошу отозваться. Мой номер: 8 996 239-14-87, — сказала Ксюша.
Хорошо, что на свете есть такие добросердечные люди, как эта пара, которая помогла пожилой женщине и дождалась с ней приезда скорой. Молодцы! Достойно уважения! Доведите, пожалуйста, это дело до конца, дайте показания в суде. Этих коммунальщиков в тюрьму надо бы сажать. Сколько народу калечится из-за того, что они не выполняют свои обязанности. При другой власти это признали бы вредительством и уж точно отправили их на зону.