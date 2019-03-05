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Ярославна ищет пару, которая помогла её упавшей на улице бабушке

Пенсионерка поскользнулась и сломала ногу

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Скорее всего, бабушке Ксюши потребуется операция

Фото: Ксюша Лебедева

Жительница Ярославля разыскивает людей, которые помогли её упавшей бабушке.

— Около 13 часов на остановке «РИО» на Тутаевском шоссе моя бабушка поскользнулась и упала, — рассказала Ксюша Лебедева. — Ей помогла молодая пара с двумя детьми. Они подняли бабушку и дождались с ней скорую.

72-летняя женщина получила перелом лодыжки со смещением.

— Бабушке, скорее всего, понадобится операция, — говорит девушка.

Людей, которые помогли пенсионерке, Ксения хочет отблагодарить и попросить выступить в суде.

— Очень прошу отозваться. Мой номер: 8 996 239-14-87, — сказала Ксюша.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 март 2019 в 11:44

Хорошо, что на свете есть такие добросердечные люди, как эта пара, которая помогла пожилой женщине и дождалась с ней приезда скорой. Молодцы! Достойно уважения! Доведите, пожалуйста, это дело до конца, дайте показания в суде. Этих коммунальщиков в тюрьму надо бы сажать. Сколько народу калечится из-за того, что они не выполняют свои обязанности. При другой власти это признали бы вредительством и уж точно отправили их на зону.

Житель
5 март 2019 в 08:45

Хотелось бы узнать, что написано в исковом заявлении. Думаю, это многим будет полезно знать

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