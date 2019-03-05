Ярославна ищет пару, которая помогла её упавшей на улице бабушке

Жительница Ярославля разыскивает людей, которые помогли её упавшей бабушке.



— Около 13 часов на остановке «РИО» на Тутаевском шоссе моя бабушка поскользнулась и упала, — рассказала Ксюша Лебедева. — Ей помогла молодая пара с двумя детьми. Они подняли бабушку и дождались с ней скорую.



72-летняя женщина получила перелом лодыжки со смещением.



— Бабушке, скорее всего, понадобится операция, — говорит девушка.



Людей, которые помогли пенсионерке, Ксения хочет отблагодарить и попросить выступить в суде.

