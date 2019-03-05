За многомиллионный долг у ярославской фирмы забрали шприцы, лекарства и бахилы

Под арест попало 177 наименований лекарств и инструментов
Судебные приставы наложили арест на шприцы, бахилы, катетеры и лекарства компании, которая занимается оптовой продажей фармацевтических товаров.
Фирма задолжала больше 26 миллионов рублей, и кредитная организация обратилась в суд.
— С исковыми требованиями о наложении ареста в качестве обеспечительной меры обратилась кредитная организация, — рассказали приставы. — Как правило, подобное решение выносится для того, чтобы должник не успел продать имущество или переписать его на других лиц, когда будет принято решение о взыскании с должника крупной суммы денежных средств.
Судебные приставы описали имущество фирмы, в акте описи оказалось 177 наименований медицинских препаратов и инструментов по несколько тысяч штук. Арестованное имущество оставили на ответственное хранение менеджеру организации, предупредив его об уголовной ответственности, если препараты и инструменты вдруг пропадут.