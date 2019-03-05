5 марта вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 65.80
eur 74.74

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 65.80
eur 74.74
Город

За многомиллионный долг у ярославской фирмы забрали шприцы, лекарства и бахилы

Сколько задолжала компания

Поделиться

1 435
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Под арест попало 177 наименований лекарств и инструментов

Фото: Судебные приставы

Судебные приставы наложили арест на шприцы, бахилы, катетеры и лекарства компании, которая занимается оптовой продажей фармацевтических товаров.

Фирма задолжала больше 26 миллионов рублей, и кредитная организация обратилась в суд.

— С исковыми требованиями о наложении ареста в качестве обеспечительной меры обратилась кредитная организация, — рассказали приставы. — Как правило, подобное решение выносится для того, чтобы должник не успел продать имущество или переписать его на других лиц, когда будет принято решение о взыскании с должника крупной суммы денежных средств.

Судебные приставы описали имущество фирмы, в акте описи оказалось 177 наименований медицинских препаратов и инструментов по несколько тысяч штук. Арестованное имущество оставили на ответственное хранение менеджеру организации, предупредив его об уголовной ответственности, если препараты и инструменты вдруг пропадут.

По теме

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

долг

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
5 март 2019 в 11:19

"..Если КТО-ТО, КОЕ-ГДЕ, У НАС ПОРОЙ честно жить не хочет.." Раз уж пишите, то и контору называйте.

Формулп
5 март 2019 в 09:34

А что же не уборщице оставили на ответственное хранение?)) Менеджер компании не несёт НИКАКОЙ ответственности за это имущество.

Последние новости