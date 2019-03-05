За многомиллионный долг у ярославской фирмы забрали шприцы, лекарства и бахилы

Судебные приставы наложили арест на шприцы, бахилы, катетеры и лекарства компании, которая занимается оптовой продажей фармацевтических товаров.



Фирма задолжала больше 26 миллионов рублей, и кредитная организация обратилась в суд.



— С исковыми требованиями о наложении ареста в качестве обеспечительной меры обратилась кредитная организация, — рассказали приставы. — Как правило, подобное решение выносится для того, чтобы должник не успел продать имущество или переписать его на других лиц, когда будет принято решение о взыскании с должника крупной суммы денежных средств.

