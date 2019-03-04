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Город

Мэр Ярославля попросил составить ему список алкомаркетов

С начала года из магазинов изъяли 139 литров горячительных напитков

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Мэр потребовал узнать, какие кафе приторговывают алкоголем

Фото: Александра Савельева

В Ярославских ларьках и магазинах с начала года изъяли 139 литров алкоголя, из которых 44 — контрафакт. Об этом сегодня на общегородском совещании рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. 

Самыми частыми нарушениями заммэра назвал продажу алкоголя после 23 часов, торговлю спиртосодержащей продукцией в ларьках и контрафакт.

Владимир Волков предложил ещё больше усилить контроль над продажей алкоголя, в первую очередь проверять места, близкие к паркам и школам.

— Меры по пресечению незаконной торговли алкоголем должны быть усилены, начинать проверки нужно с общественных мест, где расположены социально-значимые объекты — парки, школы, — сказал мэр Ярославля. 

Владимир Волков также попросил составить список тех мест, в которых под видом кафе продают алкоголь.

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ТЕГИ

алкоголь

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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
4 март 2019 в 17:23

Что вы хотите -птушник! Не волнуйтесь сейчас своих на продажи поставит и будет всё как прежде - не в первый раз

Ниттис
4 март 2019 в 16:10

С пьянством борются здесь, но
Пьют как прежде всё равно,
В чём причина кроется -
Пьют и те , кто борется.

гном
4 март 2019 в 15:57

а кого он попросил? народ? работать вместо себя?

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