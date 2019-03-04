Мэр Ярославля попросил составить ему список алкомаркетов

Мэр потребовал узнать, какие кафе приторговывают алкоголем
В Ярославских ларьках и магазинах с начала года изъяли 139 литров алкоголя, из которых 44 — контрафакт. Об этом сегодня на общегородском совещании рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.
Самыми частыми нарушениями заммэра назвал продажу алкоголя после 23 часов, торговлю спиртосодержащей продукцией в ларьках и контрафакт.
Владимир Волков предложил ещё больше усилить контроль над продажей алкоголя, в первую очередь проверять места, близкие к паркам и школам.
— Меры по пресечению незаконной торговли алкоголем должны быть усилены, начинать проверки нужно с общественных мест, где расположены социально-значимые объекты — парки, школы, — сказал мэр Ярославля.
Владимир Волков также попросил составить список тех мест, в которых под видом кафе продают алкоголь.
Что вы хотите -птушник! Не волнуйтесь сейчас своих на продажи поставит и будет всё как прежде - не в первый раз
С пьянством борются здесь, но
Пьют как прежде всё равно,
В чём причина кроется -
Пьют и те , кто борется.