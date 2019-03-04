Мэр Ярославля попросил составить ему список алкомаркетов

В Ярославских ларьках и магазинах с начала года изъяли 139 литров алкоголя, из которых 44 — контрафакт. Об этом сегодня на общегородском совещании рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.



Самыми частыми нарушениями заммэра назвал продажу алкоголя после 23 часов, торговлю спиртосодержащей продукцией в ларьках и контрафакт.



Владимир Волков предложил ещё больше усилить контроль над продажей алкоголя, в первую очередь проверять места, близкие к паркам и школам.



— Меры по пресечению незаконной торговли алкоголем должны быть усилены, начинать проверки нужно с общественных мест, где расположены социально-значимые объекты — парки, школы, — сказал мэр Ярославля.