В Ярославской области хотят ввести закон, который запретит бросать машины на обочинах

В Ярославле общественники взялись решить проблему брошенных у обочин дорог и во дворах машин, которые зимой не дают коммунальщикам нормально убирать город от снега.



— Проблема с «подснежниками» достигла такого уровня, что её нужно срочно решать, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Нужен закон на региональном уровне, чтобы были основания эвакуировать те машины, которые бросили на обочине. Пока таких механизмов нет.



Авторы идеи готовят обращение к депутатам Ярославской областной думы со своими предложениями, как на их взгляд должен работать «антиподснежниковый закон» и механизмы его исполнения. В региональном парламенте об их идее уже знают и поддерживают её.