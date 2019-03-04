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В Ярославской области хотят ввести закон, который запретит бросать машины на обочинах

В региональном парламенте ждут предложений от общественников

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В Ярославле общественники взялись решить проблему брошенных у обочин дорог и во дворах машин, которые зимой не дают коммунальщикам нормально убирать город от снега.

— Проблема с «подснежниками» достигла такого уровня, что её нужно срочно решать, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Нужен закон на региональном уровне, чтобы были основания эвакуировать те машины, которые бросили на обочине. Пока таких механизмов нет.

Авторы идеи готовят обращение к депутатам Ярославской областной думы со своими предложениями, как на их взгляд должен работать «антиподснежниковый закон» и механизмы его исполнения. В региональном парламенте об их идее уже знают и поддерживают её.

— Лично мне эта инициатива интересна, уверен, если получится разработать такой правовой механизм, то проблема «автоподснежников» будет решаться, — заявил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — Будем вместе с общественностью, моими коллегами и прокуратурой анализировать практики других регионов и разрабатывать этот механизм. Это непростая процедура, и работы будет много, ведь принять закон не сложно, сложно сделать так, чтобы он работал, тут необходима совместная работа.

Нужен ли в Ярославской области «антиподснежниковый закон»?

  • Да, без него будет с каждым годом хуже
  • Нет, депутатам нужно заниматься более серьёзными проблемами

Дорожные активисты уже давно хотят помочь подрядчикам чистить улицы Ярославля. Недавно они начали составлять список адресов машин-«подснежников», которые мешают нормальной уборке улиц, обочин, дворов. Также тему с брошенными машинами недавно обсуждали депутаты муниципалитета. Предлагали штрафовать владельцев, чьи машины мешают уборке.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

автозакон

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
4 март 2019 в 11:22

Весь авто хлам надо в утиль, за парковку и стоянку надо деньги платить. Нет денег, продай авто!

комментатор
4 март 2019 в 11:20

мне вот, просто, интересно:
если машина припаркована без нарушений ПДД, как сии г-да, буду оправдывать эвакуацию?
и, что значит, "мешают" уборке?
коммунальщикам лень убрать снег вокруг припаркованных машин, а точнее, им, лень убирать снег, "в принципе", а в качестве оправдания, придумана сказка про "мешающие автомобили"...
такими темпами, в следующий сезон, а может уже и весной, будет заявлено, что убирать снег с крыш, мешают пешеходы, и всех их надо сослать куда нибудь...
например в гетто...
и заживут, чиновники и коммунальщики, как в раю...

гном
4 март 2019 в 11:08

ну... тут про конституционные права граждан и пдд главное не забыть

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