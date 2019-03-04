В Ярославской области хотят ввести закон, который запретит бросать машины на обочинах

В Ярославле общественники взялись решить проблему брошенных у обочин дорог и во дворах машин, которые зимой не дают коммунальщикам нормально убирать город от снега.
— Проблема с «подснежниками» достигла такого уровня, что её нужно срочно решать, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Нужен закон на региональном уровне, чтобы были основания эвакуировать те машины, которые бросили на обочине. Пока таких механизмов нет.
Авторы идеи готовят обращение к депутатам Ярославской областной думы со своими предложениями, как на их взгляд должен работать «антиподснежниковый закон» и механизмы его исполнения. В региональном парламенте об их идее уже знают и поддерживают её.
— Лично мне эта инициатива интересна, уверен, если получится разработать такой правовой механизм, то проблема «автоподснежников» будет решаться, — заявил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — Будем вместе с общественностью, моими коллегами и прокуратурой анализировать практики других регионов и разрабатывать этот механизм. Это непростая процедура, и работы будет много, ведь принять закон не сложно, сложно сделать так, чтобы он работал, тут необходима совместная работа.
Дорожные активисты уже давно хотят помочь подрядчикам чистить улицы Ярославля. Недавно они начали составлять список адресов машин-«подснежников», которые мешают нормальной уборке улиц, обочин, дворов. Также тему с брошенными машинами недавно обсуждали депутаты муниципалитета. Предлагали штрафовать владельцев, чьи машины мешают уборке.
Весь авто хлам надо в утиль, за парковку и стоянку надо деньги платить. Нет денег, продай авто!
мне вот, просто, интересно:
если машина припаркована без нарушений ПДД, как сии г-да, буду оправдывать эвакуацию?
и, что значит, "мешают" уборке?
коммунальщикам лень убрать снег вокруг припаркованных машин, а точнее, им, лень убирать снег, "в принципе", а в качестве оправдания, придумана сказка про "мешающие автомобили"...
такими темпами, в следующий сезон, а может уже и весной, будет заявлено, что убирать снег с крыш, мешают пешеходы, и всех их надо сослать куда нибудь...
например в гетто...
и заживут, чиновники и коммунальщики, как в раю...