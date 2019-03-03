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В Ярославской области разыскивают родственников солдата ВОВ, погибшего под Ленинградом

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Поисковый отряд наткнулся на останки солдат

Фото: Поисковый отряд «Невский пятачок»

В Ленинградской области волонтёры поискового отряда Невский пятачок нашли останки советского солдата, пропавшего без вести в 1942 году. Они находились в двух километрах от деревни Ёксолово, что примерно в 30 километрах восточнее Санкт-Петербурга.

— При себе он имел смертный медальон, который удалось прочитать. Им оказался Хламов Алексей Михайлович 1907 года рождения. Призывался из Ленинграда, уроженец Ярославской области деревни Большое Дубинино, жена Хламова Екатерина Ильинична деревня Чурлаки. 

Если вы являетесь потомком Алексея Хламова, позвоните волонтёрам отряда «Невский пятачок»: 8-921-644-98-78.

В таком тубусе находилась личная информация солдата

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Анна Елкина

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вовостанки солдата

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КОММЕНТАРИИ (1)

Евгений
3 март 2019 в 10:14

поражаюсь на заголовки здесь

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