Берегите себя! Синоптики предупредили о магнитных бурях и резком падении давления

На Земле началась магнитная буря, спровоцированная корональной дырой на Солнце. Судя по прогнозу, представленному специалистами лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря может продлиться более двух дней. По мнению учёных, сегодня она возбуждена сильнее обычного. Вероятность, что магнитная буря произойдет и 1 марта, оценивается выше 25%.Эксперты предполагают, что она будет относиться к категории G1, то есть окажется сравнительно слабой.



— Сегодня заметно ухудшить состояние здоровья метеопатов может и очень низкое атмосферное давление, — предупреждают специалисты центра «Фобос». — Уже сейчас в центре России атмосферное давление заметно ниже нормы и составляет 730 мм рт. ст., ночью столбики барометров могут опуститься до 722 мм рт. ст., что на 25 единиц ниже нормальных значений. Это всего лишь на пару единиц выше рекорда минимального давления для этого дня, который составляет 720 мм рт. ст. и был отмечен в 1990 году. Будьте внимательны к своему самочувствию и берегите себя!

