В Ярославле власти спросили у народа, как на 30 миллионов отремонтировать парк: что ответили люди

В администрации Дзержинского района прошла встреча главы с жителями микрорайонов 4б и 4в. Основной темой обсуждения стал ремонт парка 30-летия Победы, который многие горожане знают как «Очки». На его благоустройство из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей.



— Проект реконструкции парка Победы будет создаваться на основе пожеланий и потребностей жителей Дзержинского района, — отметила глава территориальной администрации Екатерина Мусинова.

Чиновники сказали, что зафиксировали все прозвучавшие на встрече предложения. В основном люди предлагали заменить асфальт, поставить детскую и спортивную площадки и укрепить береговую зону пруда. Также свои пожелания ярославцы могут оставлять во «ВКонтакте» под постом мэра Ярославля Владимира Волкова.



— Проектировщики — это люди, удалённые от самой территории, — отметил архитектор Артём Цымбалов. — Они не могут знать, как тот или иной объект используют жители, где располагаются «народные тропы», нужно ли ставить заборчики здесь или в другом месте.

