В Ярославле власти спросили у народа, как на 30 миллионов отремонтировать парк: что ответили люди

На благоустройство парка выделили 30 миллионов рублей
В администрации Дзержинского района прошла встреча главы с жителями микрорайонов 4б и 4в. Основной темой обсуждения стал ремонт парка 30-летия Победы, который многие горожане знают как «Очки». На его благоустройство из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей.
— Проект реконструкции парка Победы будет создаваться на основе пожеланий и потребностей жителей Дзержинского района, — отметила глава территориальной администрации Екатерина Мусинова.
Чиновники сказали, что зафиксировали все прозвучавшие на встрече предложения. В основном люди предлагали заменить асфальт, поставить детскую и спортивную площадки и укрепить береговую зону пруда. Также свои пожелания ярославцы могут оставлять во «ВКонтакте» под постом мэра Ярославля Владимира Волкова.
— Проектировщики — это люди, удалённые от самой территории, — отметил архитектор Артём Цымбалов. — Они не могут знать, как тот или иной объект используют жители, где располагаются «народные тропы», нужно ли ставить заборчики здесь или в другом месте.
Со скандалом в Ярославле благоустраивают парк Победы в Брейтове. Там срубили аллею, которую посадили ветераны. А ранее в другом скандале засветился экс-депутат Роман Сукнёв, выпустивший неудачную брошюру для детей с песнями военных лет.