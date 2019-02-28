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В Ярославле власти спросили у народа, как на 30 миллионов отремонтировать парк: что ответили люди

Какие пожелания жителей Брагино зафиксировали власти и как оставить свои пожелания

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На благоустройство парка выделили 30 миллионов рублей

Фото: «Википедия»

В администрации Дзержинского района прошла встреча главы с жителями микрорайонов 4б и 4в. Основной темой обсуждения стал ремонт парка 30-летия Победы, который многие горожане знают как «Очки». На его благоустройство из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей.

— Проект реконструкции парка Победы будет создаваться на основе пожеланий и потребностей жителей Дзержинского района, — отметила глава территориальной администрации Екатерина Мусинова. 

Чиновники сказали, что зафиксировали все прозвучавшие на встрече предложения. В основном люди предлагали заменить асфальт, поставить детскую и спортивную площадки и укрепить береговую зону пруда. Также свои пожелания ярославцы могут оставлять во «ВКонтакте» под постом мэра Ярославля Владимира Волкова.

— Проектировщики — это люди, удалённые от самой территории, — отметил архитектор Артём Цымбалов. — Они не могут знать, как тот или иной объект используют жители, где располагаются «народные тропы», нужно ли ставить заборчики здесь или в другом месте.

Со скандалом в Ярославле благоустраивают парк Победы в Брейтове. Там срубили аллею, которую посадили ветераны. А ранее в другом скандале засветился экс-депутат Роман Сукнёв, выпустивший неудачную брошюру для детей с песнями военных лет.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

благоустройствогородская среда

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
28 фев 2019 в 19:49

Думаю дизайнеры тоже додумались бы поменять асфальт.

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