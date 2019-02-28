«Надо бороться сегодня»: девочку, потерявшую глаз из-за рака, лишили инвалидности

Беда в дом ярославской семьи Курацаповых пришла ещё в 2011 году, когда у маленькой Даши нашли редкое онкологическое заболевание — рак глаза 3-й степени. Родители девочки тогда смогли собрать деньги на лечение в Израиле. Врачи сумели спасти жизнь ребёнка, но им пришлось удалить девочке один глаз. Вместо него поставили протез.





— После операции дочке в России назначили инвалидность, — рассказали родители Даши Курацаповой. — Мы каждый месяц получали пенсию и льготы. Всё вместе — это около 20 тысяч рублей.



Сейчас девочке 11 лет. И инвалидность её отменили. На медико-социальной экспертизе объяснили, что целый глаз у ребёнка видит хорошо, а значит, и не положено никаких льгот.



Родители ребёнка не согласны с таким решением и пишут жалобы во всевозможные инстанции. Говорят, что готовы дойти до президента страны.



— Нормативные акты не учитывают специфику и нюансы детской онкологии и инвалидности, — поделился мнением папа девочки Андрей Курацапов. — Нормальный глазной протез стоит очень дорого, а менять его нужно каждые пять лет. Также каждые полгода нужно ездить в Израиль на коррекцию протеза. Мы хотели сократить поездки до раза в год, но протез начал выпадать и появилась угроза деформации черепа. Нам нужен постоянный мониторинг.



Родители сделали всё, чтобы Даша не чувствовала себя изгоем. Девочка учится в обычной школе, и у неё много друзей и увлечений. Родители верят, что медицинские чиновники найдут способ дать возможность вырасти Дарье увлечённым, радостным и добрым человеком, ведь дети — наше будущее, а за будущее надо бороться сегодня.

