«Она разрастается с каждым днём»: ярославцы попросили главу района убрать свалку

Гранитные обрезки, куски бетонных блоков и торчащие из земли куски арматуры уже давно не радуют глаз жителей Заволжского района Ярославля. Гигантская свалка строительных отходов, которая находится у проспекта Машиностроителей, разрастается с каждым днём. Возле горы мусора находятся водоём и дорога, где каждый день проезжают машины и ходят люди.



— Это всё разрастается с каждым днём, — говорит на видео жительница Заволжского района. — Если мы пройдём дальше по проспекту Машиностроителей, то увидим огромные кучи непонятного мусора, который свозится сюда грузовиками. Иногда эти кучи сваливают прямо на тротуаре, где идут пешеходы. Просим властей обратить на это внимание — убрать свалку с этого места, не загрязнять окружающую среду.

