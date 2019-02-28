«Она разрастается с каждым днём»: ярославцы попросили главу района убрать свалку

Ярославцам надоело смотреть, как на их глазах загрязняют окружающую среду
Гранитные обрезки, куски бетонных блоков и торчащие из земли куски арматуры уже давно не радуют глаз жителей Заволжского района Ярославля. Гигантская свалка строительных отходов, которая находится у проспекта Машиностроителей, разрастается с каждым днём. Возле горы мусора находятся водоём и дорога, где каждый день проезжают машины и ходят люди.
— Это всё разрастается с каждым днём, — говорит на видео жительница Заволжского района. — Если мы пройдём дальше по проспекту Машиностроителей, то увидим огромные кучи непонятного мусора, который свозится сюда грузовиками. Иногда эти кучи сваливают прямо на тротуаре, где идут пешеходы. Просим властей обратить на это внимание — убрать свалку с этого места, не загрязнять окружающую среду.
Первым делом ярославцы обратились в администрацию Заволжского района. Но местные чиновники сами разбираться с горой мусора не стали, а направили информацию о нарушении главе Ярославского муниципального района. Фактически свалка находится за чертой Ярославля.
— Земля, на которой свалка, находится в собственности, — рассказал глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов. — Собственник обсыпает территорию не бытовыми отходами, а строительным мусором, гранитными обрезками и кирпичами. Летом жалобы уже поступали на некрасивый внешний вид.
Виновником разрастающейся свалки оказалась компания «Русский лес». Собственника уже обязали прибраться.
— К нам приезжала подрядная организация. В ближайшее время начнём наводить порядок. Уже заказали технику, ждём, — рассказал менеджер компании «Русский лес».
Тем не менее ярославские экоактивисты намерены направить запрос в природоохранную прокуратуру. Мы также будем следить за развитием событий.
А во Фрунзенском районе устроили огромную нелегальную свалку прямо под окнами многоэтажки.
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