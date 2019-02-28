Отдых, лечение, развлечение и скорочтение: где провести весенние каникулы с детьми

В конце марта всех родителей ждет очередное испытание — весенние школьные каникулы. Всего-то 7–10 дней, а сколько забот сваливается на голову мам, пап, бабушек и дедушек — родное чадо нужно развлечь, дать ему возможность набраться сил перед длинной и ответственной четвертью. А еще надо постараться, чтобы он не забыл школьную программу. Как быть? Некоторые родители на это время берут отпуск — но взрослым тоже хочется отдохнуть и отвлечься от быта и постоянного воспитательного процесса.

В этом случае хорошим вариантом станет совместный отдых. Но куда можно отправиться весной, чтобы не тратить время на переезды, долгие перелеты и акклиматизацию? Отличным вариантом станет поездка в загородный санаторий в родной полосе, где отдых ребенка и родителей будет сочетаться с лечением, полезными процедурами, здоровым питанием и активными занятиями.

Санаторий «Ясные зори» в школьные каникулы запускает программу, ориентированную как раз на совместный отдых родителей и детей. Программа стартует 24 марта и рассчитана на 7 дней, но присоединиться к ней можно в любой удобный день.



Восстанавливаем силы

Весной многие из нас чувствуют быструю утомляемость, сонливость, хочется как-то взбодриться, ощутить прилив сил. А детям, загруженным учебой и различными секциями, это нужно еще больше, чем взрослым! В санатории «Ясные зори» ребенок может не только полноценно отдохнуть, но еще и получить лечение. Врач-педиатр санатория проведет осмотр и даст рекомендации, какие именно медицинские процедуры будут полезны ребенку. Это может быть профессиональный массаж или водные процедуры — на выбор родителей ребенку проводят 3–4 процедуры за 7 дней.



Каждый день проводятся занятия ЛФК — они будут особенно актуальны для школьников, которые долгое время проводят за партой или компьютером. Не помешает лечебная физкультура и взрослым — они также могут посещать занятия. В программу отдыха и лечения включен ежедневный прием такого популярного сегодня напитка, как кислородный коктейль.



Фото: "Ясные зори"

Выдыхаем!

Лечебные процедуры — это, конечно, хорошо, но в каникулы хочется развлечься и поиграть, ведь учебная четверть была тяжелая. В санатории предусмотрели и этот пункт. Все 7 дней с детьми будут заниматься аниматоры санатория «Ясные зори» и специалисты центра семейного досуга «Вместе». Скучно не будет! А в это время, пока дети заняты, родители могут отдохнуть по полной программе — сходить в сауну, поплавать в бассейне, посетить SPA и бильярд!

