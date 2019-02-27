«Это уже насовсем»: в центре Ярославля станет меньше мест для парковки

В центре Ярославля мест для парковки машин станет меньше. Городские власти сообщили, что с 19 марта вводится запрет остановки и стоянки транспорта на участке улицы Володарского от Некрасова до Кучерского переулка по чётной стороне.



— Это не временное ограничение, это уже насовсем, — уточнили в мэрии Ярославля. — Просим водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.



Разговоры о введении платного парковочного пространства в Ярославле идут уже несколько дней. Пока в городе появились только две платные парковки в районе Красной площади и площади Богоявления. Больше в этом направлении пока не было сделано ничего.

