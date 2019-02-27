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Город

«Это уже насовсем»: в центре Ярославля станет меньше мест для парковки

Городские власти рассказали, где запретят остановку и стоянку машин

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В центре Ярославля работают две платные парковки

Фото: Александра Савельева

В центре Ярославля мест для парковки машин станет меньше. Городские власти сообщили, что с 19 марта вводится запрет остановки и стоянки транспорта на участке улицы Володарского от Некрасова до Кучерского переулка по чётной стороне.

— Это не временное ограничение, это уже насовсем, — уточнили в мэрии Ярославля. — Просим водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Разговоры о введении платного парковочного пространства в Ярославле идут уже несколько дней. Пока в городе появились только две платные парковки в районе Красной площади и площади Богоявления. Больше в этом направлении пока не было сделано ничего.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

платная парковкагородская средаавто

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