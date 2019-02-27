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В Ярославле семье за рождение детей дадут миллион и землю

На свет появилась первая в этом году тройня

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Малыши родились 11 января

Фото: правительство ЯО

Сегодня из перинатального центра выписали счастливую маму и её троих малышей.

11 января родилась первая в этом году тройня. У Елены и Дмитрия Трусова родились две девочки и мальчик. Алёна, Анна и Иван чувствуют себя хорошо.

Сегодня счастливая семья поехала домой

Фото: правительство ЯО

— Теперь многодетная семья вправе получить соцподдержку: выплату в размере одного миллиона рублей. Также семья имеет право на получение земли. Для этого необходимо написать заявление в администрацию того муниципального образования, в котором родители хотели бы получить участок, — рассказали в правительстве Ярославской области.

У Елены и Дмитрия родились две девочки и один мальчик

Фото: правительство ЯО

С 1 января меры социальной поддержки в Ярославской области были проиндексированы на 4 процента. Наиболее значимые среди них: единовременная выплата семьям, имеющим детей (так называемый региональный семейный капитал), на каждого третьего и последующего рожденного (усыновленного) ребенка — 58 870 рублей, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 10 235 рублей и единовременная выплата при рождении одновременно двух и более детей — 42 720 рублей.

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Анна Лурье

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