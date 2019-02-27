В Ярославле семье за рождение детей дадут миллион и землю

Сегодня из перинатального центра выписали счастливую маму и её троих малышей. 11 января родилась первая в этом году тройня. У Елены и Дмитрия Трусова родились две девочки и мальчик. Алёна, Анна и Иван чувствуют себя хорошо.

Сегодня счастливая семья поехала домой Фото: правительство ЯО

— Теперь многодетная семья вправе получить соцподдержку: выплату в размере одного миллиона рублей. Также семья имеет право на получение земли. Для этого необходимо написать заявление в администрацию того муниципального образования, в котором родители хотели бы получить участок, — рассказали в правительстве Ярославской области.

У Елены и Дмитрия родились две девочки и один мальчик Фото: правительство ЯО