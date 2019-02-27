Не теряйте колеса! Карта самых опасных мест на Октябрьском мосту

Второй день в интернете ярославцы обсуждают ямы на Октябрьском мосту. Их там 50 штук, и это не считая маленьких ямочек и выбоин.



Многие заволжские водители быстро запомнили, в каких местах ямы Фото: Александра Савельева

— К езде слалом мы быстро привыкли — такое уже не первый год, — говорит автомобилист, житель Заволжского района Алексей Майский.



Общественники насчитали половину сотни ям на мосту Фото: Александра Савельева

Но лихо объезжать препятствия на пути получается не у всех — есть те, кто пробивают колёса. Власти пообещали, что сегодня-завтра заделают опасные ямы литым асфальтом. Но сегодня многим ещё ехать по мосту с работы домой. Публикуем карту самых опасных мест на дороге на Октябрьском мосту.

