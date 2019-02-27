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Не теряйте колеса! Карта самых опасных мест на Октябрьском мосту

В Ярославле автомобилисты тренируют на ямах мышечную память

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В некоторых ямах можно запросто пробить колесо

Фото: Александра Савельева

Второй день в интернете ярославцы обсуждают ямы на Октябрьском мосту. Их там 50 штук, и это не считая маленьких ямочек и выбоин.

Многие заволжские водители быстро запомнили, в каких местах ямы

Фото: Александра Савельева

— К езде слалом мы быстро привыкли — такое уже не первый год, — говорит автомобилист, житель Заволжского района Алексей Майский.

Общественники насчитали половину сотни ям на мосту

Фото: Александра Савельева

Но лихо объезжать препятствия на пути получается не у всех — есть те, кто пробивают колёса. Власти пообещали, что сегодня-завтра заделают опасные ямы литым асфальтом. Но сегодня многим ещё ехать по мосту с работы домой. Публикуем карту самых опасных мест на дороге на Октябрьском мосту.

В середине моста дорога относительно нормальная, основные опасности — на спусках

Фото: «Яндекс.Карты»

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Михаил Контуев

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автодорогиОктябрьский мост

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