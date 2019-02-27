Ярославец подарил другу автомобиль, который списали за долги

В Ярославской области мужчина набрал долгов у своих друзей, а расплачиваться не спешил. Один знакомый всё же не выдержал и потребовал назад свои деньги, которые ранее одалживал приятелю. Мужчина решил расплатиться автомобилем. Правда, не сказал другу, что из-за 44 административных штрафов и других долгов по кредитам машину нельзя регистрировать.



— Знакомый, ничего не подозревая, решил официально продать иномарку и подал объявление в газету. Приставы объявление прочитали и решили посмотреть автомобиль, представившись покупателями. Продавец не ожидал, что после того, как он презентует свой автомобиль, покупатели вместо договора купли-продажи покажут свои удостоверения. Автомобиль так и не удалось продать. Приставы составили акт описи и ареста автотранспортного средства. Раздосадованный друг связался по телефону со своим знакомым и высказал свое негодование, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

