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Ярославец подарил другу автомобиль, который списали за долги

И такое случается

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Мужчина по-прежнему скрывается от приставов

Фото: УФССП России по Ярославской области

В Ярославской области мужчина набрал долгов у своих друзей, а расплачиваться не спешил. Один знакомый всё же не выдержал и потребовал назад свои деньги, которые ранее одалживал приятелю. Мужчина решил расплатиться автомобилем. Правда, не сказал другу, что из-за 44 административных штрафов и других долгов по кредитам машину нельзя регистрировать.

— Знакомый, ничего не подозревая, решил официально продать иномарку и подал объявление в газету. Приставы объявление прочитали и решили посмотреть автомобиль, представившись покупателями. Продавец не ожидал, что после того, как он презентует свой автомобиль, покупатели вместо договора купли-продажи покажут свои удостоверения. Автомобиль так и не удалось продать. Приставы составили акт описи и ареста автотранспортного средства. Раздосадованный друг связался по телефону со своим знакомым и высказал свое негодование, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Теперь автомобиль реализуют в счет долгов. А чтобы вы не попали в подобную ситуацию, проверяйте продавца на наличие долгов на официальном сайте службы R76.fssprus.ru.

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Анастасия Тихомирова

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КОММЕНТАРИИ (1)

вадим
27 фев 2019 в 15:28

что то уж больно сложная схема приведена... а в заголовке ошибка - не списали надо, а Описали. списывают либо с баланса (с расчетов), либо в утиль.

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