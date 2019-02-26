В Ярославле благоустроят парк Победы: что там появится

В этом году в Ярославле помимо Юбилейного парка благоустроят ещё один. На этот раз парк 30-летия Победы, который находится в Дзержинском районе. Его решили реконструировать вне очереди. Всего на ремонт из бюджета области выделили 30 миллионов. На эти деньги чиновники обещают заменить в парке асфальт, отремонтировать фонари, сцену, а также закупить новые аттракционы. По проекту в брагинском парке появятся велодорожка, скейт-площадка и площадка для тренажёров.



— В скором времени нам предстоит отметить две важные даты — 40-летний юбилей Дзержинского района в этом году и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в следующем. Очень отрадно и символично, что парк 30-летия Победы попал в программу благоустройства вне своей очереди. Ему остро необходима реконструкция, — сказал мэр города Ярославля Владимир Волков.

