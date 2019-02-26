Из гранита, как мост, на котором его убили: в Ярославле повесили памятную табличку на доме Немцова

Новая табличка с выгравированным портретом
На доме, где жил в Ярославле оппозиционный политик Борис Немцов, повесили памятную табличку. Снова. Она появилась накануне годовщины убийства Немцова — 27 февраля 2015 года он получил шесть пуль в спину и в голову на Большом Москворецком мосту.
Эта табличка выполнена из розового гранита, как уверяют сторонники убитого политика, из этого же материала сделан мост, на котором погиб Немцов. На ней выгравирован портрет Бориса Немцова со словами «в этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».
Несколько лет назад сторонники политика тоже пытались повесить табличку на доме на улице Трефолева, но попроще. Тогда власти запретили это делать, демонтировали её, но ярославцы снова вешали.
— Меня пытались оштрафовать за незаконное размещение, и даже провели административную комиссию, пришлось идти в суд и рассказывать чиновникам, что законы они, к сожалению, не знают. Суд отменил взыскание, — рассказал Василий Цепенда, автор идеи с табличкой.
Это значит, что теперь эпопеи с табличкой быть не должно.
Впервые табличку повесили в день рождения Бориса Немцова, когда ему могло бы исполниться 58 лет.
Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. До своей смерти он являлся депутатом Ярославской областной думы, избравшись в региональный парламент в 2013 году. В Ярославле оппозиционный политик требовал увольнения действующего губернатора, боролся с коррупционерами и отдавал свою зарплату депутата на помощь жителям города.
Ей-богу, патриот России. Только официально стоимость его недвижимости, за которую бьются его многочисленные отпрыски, составляет 300 млн. рублей. А может это убийство на почве ревности? Женщин обижать не рекомендуется.
Вознаграждения он получал от американских "послов". Не считаю его патриотом