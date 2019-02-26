Из гранита, как мост, на котором его убили: в Ярославле повесили памятную табличку на доме Немцова

На доме, где жил в Ярославле оппозиционный политик Борис Немцов, повесили памятную табличку. Снова. Она появилась накануне годовщины убийства Немцова — 27 февраля 2015 года он получил шесть пуль в спину и в голову на Большом Москворецком мосту. Эта табличка выполнена из розового гранита, как уверяют сторонники убитого политика, из этого же материала сделан мост, на котором погиб Немцов. На ней выгравирован портрет Бориса Немцова со словами «в этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».

Несколько лет назад сторонники политика тоже пытались повесить табличку на доме на улице Трефолева, но попроще. Тогда власти запретили это делать, демонтировали её, но ярославцы снова вешали. — Меня пытались оштрафовать за незаконное размещение, и даже провели административную комиссию, пришлось идти в суд и рассказывать чиновникам, что законы они, к сожалению, не знают. Суд отменил взыскание, — рассказал Василий Цепенда, автор идеи с табличкой.



Новая табличка выглядит достойно

Это значит, что теперь эпопеи с табличкой быть не должно.

Такой была табличка в 2017 году Фото: читатель 76.RU