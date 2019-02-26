«Трудится на благо города!»: ярославцы обсмеяли работающий вхолостую трактор

Как тебе такое, Илон Маск?
Ярославцы в соцсетях обсмеяли трактор. Выложили видео, в котором машина стоит на ковше и опорах и крутит колёсами.
Ролик появился в группе «Подслушано в Ярославле».
— Это называется оплата за выработанные моточасы: зачем чистить, если можно не чистить, — написал в паблике Василий Юдин.
Видео быстро обросло комментариями в стиле «Кто-то пашет, а кто-то шляпой машет» и спорами о том, за что же платят трактористам.
Мы отправили видео в мэрию, ведь буквально вчера директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов на общегородском собрании доложил об отслеживании всей уборочной техники в режиме онлайн.
— Когда трактор встает на лапы и ковш, колеса продолжают вращать автоматически, — сказал заместитель директора агентства муниципального заказа Сергей Тихомиров. — Такой упор он может делать по целому ряд причин: проблемы в гидравлике, пытается подобраться выше к навалу, ждет самосвал для погрузки. Для нас все это неважно, потому что оплата идет за результат: вывезенные объемы, расчищенные дороги, убранные тротуары. Платим по факту, а не за топливо.
Высказывания Ув Тихомирова-это даже не смешно! Вообще ни какой оценке не поддается. Что-то из параллельного мира
ага, то есть при проблемах с гидравликой, но у него работают гидравлические упоры и ещё он наверно "шагающий", ведь он подбирается к коварному сугробу))) а на самом деле скорее всего оплата подрядной организации производится за мото-часы или пробег, а на кол-во вывезенного снега трактористу наплевать... в очередной раз, мы слышим нелепые и смешные отмазки и чинуши терпят фиаско, лучше бы просто молчали)))