«Трудится на благо города!»: ярославцы обсмеяли работающий вхолостую трактор

Ярославцы в соцсетях обсмеяли трактор. Выложили видео, в котором машина стоит на ковше и опорах и крутит колёсами.



Ролик появился в группе «Подслушано в Ярославле».

— Это называется оплата за выработанные моточасы: зачем чистить, если можно не чистить, — написал в паблике Василий Юдин.

Видео быстро обросло комментариями в стиле «Кто-то пашет, а кто-то шляпой машет» и спорами о том, за что же платят трактористам.