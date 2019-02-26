Ярославские архитекторы придумали город для бездомных собак: рассматриваем проект

Так выглядит фестивальная площадь
Мы уже привыкли к непростым условиям, в которых приходится выживать приютам для бездомных животных, но ярославские архитекторы взглянули на такие места иначе и спроектировали целый собачий город.
— Мы приняли участие в конкурсе, — рассказал управляющий партнёр архитектурного бюро «План Б» Сергей Фомин. — Разработали такой проект, но результатов конкурса пока не знаем.
В проекте предусмотрены вольеры для содержания животных, площадки для дрессировки и выгула собак, ветеринарный блок и даже фестивальная площадь — место для проведения различных мероприятий и встреч животных с новыми хозяевами.
Архитекторы говорят, что они сами регулярно помогают ярославским приютам и очень бы хотели, чтобы их проект реализовали в нашем городе.
— Конечно, нам бы хотелось, чтобы разработанный проект реализовали в Ярославле, но это маловероятно, — говорит Сергей. — Такой приют обойдётся в 13 миллионов рублей. Вряд ли найдётся спонсор на такую сумму.