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Город

Ярославские архитекторы придумали город для бездомных собак: рассматриваем проект

Проект приюта для животных участвует во всероссийском конкурсе

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Так выглядит фестивальная площадь

Фото: архитектурное бюро «План Б»

Мы уже привыкли к непростым условиям, в которых приходится выживать приютам для бездомных животных, но ярославские архитекторы взглянули на такие места иначе и спроектировали целый собачий город. 

— Мы приняли участие в конкурсе, — рассказал управляющий партнёр архитектурного бюро «План Б» Сергей Фомин. — Разработали такой проект, но результатов конкурса пока не знаем. 

Общий вид приюта

Фото: архитектурное бюро «План Б»

В проекте предусмотрены вольеры для содержания животных, площадки для дрессировки и выгула собак, ветеринарный блок и даже фестивальная площадь — место для проведения различных мероприятий и встреч животных с новыми хозяевами. 

В проекте приюта предусмотрены и открытые территории, и здания для комфортной жизни животных

Фото: архитектурное бюро «План Б»

Архитекторы говорят, что они сами регулярно помогают ярославским приютам и очень бы хотели, чтобы их проект реализовали в нашем городе. 

— Конечно, нам бы хотелось, чтобы разработанный проект реализовали в Ярославле, но это маловероятно, — говорит Сергей. — Такой приют обойдётся в 13 миллионов рублей. Вряд ли найдётся спонсор на такую сумму.

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ТЕГИ

собаки

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КОММЕНТАРИИ (9)

Собака
26 фев 2019 в 14:04

спасибо конечно,а людей бездомных планируется заселять

Гость
26 фев 2019 в 13:19

Этот проект получше, чем для центрального рынка. А где его построят?

Гость
26 фев 2019 в 12:23

Людей в гетто, собак в города. И не забыть в собачьих городах улицы почистить и снег вывести, можно в города к людям. Для людей не могут создать безопасную среду обитания, а о собачках озаботились. Лучше бы делом занялись, чем дурью маяться.

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