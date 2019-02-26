Ярославские архитекторы придумали город для бездомных собак: рассматриваем проект

Мы уже привыкли к непростым условиям, в которых приходится выживать приютам для бездомных животных, но ярославские архитекторы взглянули на такие места иначе и спроектировали целый собачий город.



— Мы приняли участие в конкурсе, — рассказал управляющий партнёр архитектурного бюро «План Б» Сергей Фомин. — Разработали такой проект, но результатов конкурса пока не знаем.

