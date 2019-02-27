Ростелеком в Рыбинске внедрил цифровой пилот ЖКХ

Ростелеком и МУП «Теплоэнерго» запустили пилотный проект по дистанционному сбору и передаче данных приборов учета тепловой энергии в Рыбинске Ярославской области. Первые умные счетчики специалисты компании установили в четырех школах, четырех детских садах и детском доме микрорайона Волжский. Устройства в реальном времени передают показания о потреблении тепла в автоматизированную информационно-измерительную систему учета энергоресурсов. Собранные таким образом данные позволяют системе рассчитать энергопотери на пути от ресурсоснабжающей организации до потребителя, а также проанализировать потребление тепла за любой период, например, в разрезе договорных нагрузок или потребленных ресурсов.



— Процесс информатизации всех сфер нашей жизни необратим. Всё больше приборов передают данные о своей работе онлайн. Не осталась в стороне и энергетическая отрасль: применение цифровых технологий значительно упрощает сбор и анализ потребления энергоресурсов и обеспечивает высокую точность обмена данными. Пилотные испытания позволят оценить удобство и эффективность системы. В случае положительных результатов наше сотрудничество с «Ростелекомом» продолжится, — рассказал генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Алексей Потехин.



— Система контроля и учета энергоресурсов, которую мы развернули для МУП «Теплоэнерго», отличается высокой скоростью внедрения и удобством использования. Причём для работы с ней не нужно никаких программ, кроме обычного браузера на компьютере, планшете или смартфоне. Это позволяет клиентам получать данные в любое время и в любом месте. «Ростелеком» обладает опытом внедрения систем «Умный дом», которые помогают автоматизировать сбор данных о потребленных ресурсах, автоматически регулировать температуру теплоносителя и создавать комфортную среду в доме, — отметил директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.



Ростелеком предлагает предприятиям ЖКХ телематические решения «Умный дом» для контроля и регулирования работы всех домовых систем. Он в автоматическом режиме собирает показания квартирных и общедомовых счетчиков холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла. Система телеметрии помогает обнаружить изменения в объёмах расхода ресурсов и сигнализирует о возможной аварии. К «Умному дому» могут быть подключены домофоны, шлагбаумы, а также камеры видеонаблюдения.

