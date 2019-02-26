Ростелеком в Ярославской и Костромской областях переключил на оптику более ста коммерческих объектов

В 2018 году Ростелеком в Ярославской и Костромской областях переключил на оптику связи более ста объектов коммерческой недвижимости. Новые цифровые возможности стали доступны промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, торговым центрам, магазинам и аптекам по всей области. Для этого специалисты компании проложили 70 километров оптических линий и установили коммутационное оборудование. В 2019 году компания продолжит развивать оптическую сеть передачи данных, что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все больше домов и предприятий.



— Модернизация существующей телекоммуникационной сети — одна из наших первоочередных задач. В этом году Ростелеком продолжит переключение корпоративных клиентов с медных линий на оптические. Ведь с надежным высокоскоростным доступом в интернет открываются все современные цифровые сервисы — от «Виртуального ЦОДа» до интерактивного телевидения. Отмечу, что небольшие предприятия могут подключить наиболее востребованные услуги в пакете «Быть в плюсе» по выгодной цене, — рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком».

Пакеты Ростелекома «Быть в плюсе» для малого и среднего бизнеса включают высокоскоростной доступ в интернет и один из цифровых сервисов: «Виртуальная АТС», «Бесплатный вызов 2.0», «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса» и «Видеонаблюдение». В зависимости от выбранного пакета клиент может подключить от одного до трех сервисов с пятидесятипроцентной скидкой. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800 200-30-00 или на сайте.

