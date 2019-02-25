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Город

Всего два часа в месяц: когда ярославцы могут лично побеседовать с мэром

Публикуем график приёма градоначальника и его заместителей

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На личную беседу к мэру можно попасть всего раз в месяц. Если повезёт

Фото: Александра Савельева

Каждый месяц мэр и его заместители готовы уделить немного времени на личные беседы с ярославцами. В частности, градоначальник — всего два часа в месяц. Публикуем расписание приёма жителей мэром и заместителями. 

К Владимиру Волкову можно попасть на приём в четверг 28 марта с 16 до 18 часов. 

К заместителю мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеславом Гавриловым — 19 марта с 15 до 17. 

Заместитель мэра и директор департамента финансов Андрей Данц встретится с ярославцами 14 марта с 9 до 12.

Заместитель мэра по социальной политике Елена Новик примет во вторник 12 марта с 9 до 12 утра. 

Пообщаться с заместителем мэра по социально-экономическому развитию города Алексеем Тороповым ярославцы смогут уже 5 марта с 14 до 17. 

Записаться на приём можно в 144-м кабинете мэрии в первый рабочий день каждого месяца, все подробности по телефону: 40-47-92. 

У ярославцев немало вопросов к мэру. Например, о запрете торговать цветами с лотков к 8 Марта. 

Что бы вы спросили у мэра? Поделитесь мыслями: 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
25 фев 2019 в 23:29

Слепцова верните

En_
25 фев 2019 в 21:16

Прийти записаться лично.
Прием 2 часа в месяц.
Эти люди работают для кого?
У Ройзмана в Екб поинтересуйтесь как надо

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