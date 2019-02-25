Всего два часа в месяц: когда ярославцы могут лично побеседовать с мэром

На личную беседу к мэру можно попасть всего раз в месяц. Если повезёт
Каждый месяц мэр и его заместители готовы уделить немного времени на личные беседы с ярославцами. В частности, градоначальник — всего два часа в месяц. Публикуем расписание приёма жителей мэром и заместителями.
К Владимиру Волкову можно попасть на приём в четверг 28 марта с 16 до 18 часов.
К заместителю мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеславом Гавриловым — 19 марта с 15 до 17.
Заместитель мэра и директор департамента финансов Андрей Данц встретится с ярославцами 14 марта с 9 до 12.
Заместитель мэра по социальной политике Елена Новик примет во вторник 12 марта с 9 до 12 утра.
Пообщаться с заместителем мэра по социально-экономическому развитию города Алексеем Тороповым ярославцы смогут уже 5 марта с 14 до 17.
Записаться на приём можно в 144-м кабинете мэрии в первый рабочий день каждого месяца, все подробности по телефону: 40-47-92.
У ярославцев немало вопросов к мэру. Например, о запрете торговать цветами с лотков к 8 Марта.
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