Всего два часа в месяц: когда ярославцы могут лично побеседовать с мэром

Каждый месяц мэр и его заместители готовы уделить немного времени на личные беседы с ярославцами. В частности, градоначальник — всего два часа в месяц. Публикуем расписание приёма жителей мэром и заместителями.

К Владимиру Волкову можно попасть на приём в четверг 28 марта с 16 до 18 часов.

К заместителю мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеславом Гавриловым — 19 марта с 15 до 17.

Заместитель мэра и директор департамента финансов Андрей Данц встретится с ярославцами 14 марта с 9 до 12.