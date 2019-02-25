В центре Ярославля художник-акционист устроил несанкционированную картинную галерею. Фото

Художник вывесил картины на заборе у художественного музея
В центре Ярославля на Волжской набережной на заборе у художественного музея появилась уличная картинная галерея. Полотна с абстракциями автор подписал тремя латинскими буквами P. V. Y. Журналисты 76.RU разыскали его и выяснили, что под аббревиатурой скрывается местный художник Павел Яковлев.
— Это можно назвать негласной выставкой или даже акцией, которая направлена на заявление моллибуса претендовать на место в мире современного искусства, — рассказал художник Павел Яковлев.
Моллибус — это форма абстрактного искусства, основной идеей которого является включение живописной плоскости в реальное пространство. Фактура возвращает отраженный свет, который становится частью композиции.
Всего на несанкционированной выставке акции выставлена 21 работа — 21 моллибус. Они были выполнены на оргалите и ДСП акрилом и аэрозольными красками в 2019 году, помещены в позолоченные рамы. Провисели картины около двух часов. Потом их кто-то снял.
Павел Яковлев — молодой художник из Ярославля, который за 12 лет прошёл путь от начинающего любителя до серьезного концептуального автора. Всё это время художник неустанно экспериментирует с темами и техниками, ищет наиболее точные способы выражения своих идей. В его творчестве существует два основных направления — сюрреализм и абстрактное искусство, которым он увлёкся в последнее время. Сюрреалистический цикл «Сон» создан на основе образов, которые приснились художнику и раскрывают глубокие подсознательные переживания автора на тему самореализации и открытости миру.
Одна из его работ цикла «Открытость. Ворота Души» получила главный приз в международном конкурсе «Мировое искусство — 2015» в Братиславе. В своих абстрактных работах Павел исследует влияние цвета на восприятие и поднимает глобальные вопросы о сути времени и пространства и формировании личности под действием социума и внутренних данных. Одним из важных проектов на эту тему стал «Полиспатум», реализованный в 2017 году в лютеранской кирхе в Ярославле.