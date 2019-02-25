В центре Ярославля художник-акционист устроил несанкционированную картинную галерею. Фото

В центре Ярославля на Волжской набережной на заборе у художественного музея появилась уличная картинная галерея. Полотна с абстракциями автор подписал тремя латинскими буквами P. V. Y. Журналисты 76.RU разыскали его и выяснили, что под аббревиатурой скрывается местный художник Павел Яковлев.



С задней стороны картин автор подписал своё имя — P. V. Y Фото: читатель 76.RU

— Это можно назвать негласной выставкой или даже акцией, которая направлена на заявление моллибуса претендовать на место в мире современного искусства, — рассказал художник Павел Яковлев. Моллибус — это форма абстрактного искусства, основной идеей которого является включение живописной плоскости в реальное пространство. Фактура возвращает отраженный свет, который становится частью композиции.



Всего на несанкционированной выставке акции выставлена 21 работа — 21 моллибус. Они были выполнены на оргалите и ДСП акрилом и аэрозольными красками в 2019 году, помещены в позолоченные рамы. Провисели картины около двух часов. Потом их кто-то снял.



Свою уличную выставку Павел Яковлев называет акцией Фото: читатель 76.RU

Павел Яковлев — молодой художник из Ярославля, который за 12 лет прошёл путь от начинающего любителя до серьезного концептуального автора. Всё это время художник неустанно экспериментирует с темами и техниками, ищет наиболее точные способы выражения своих идей. В его творчестве существует два основных направления — сюрреализм и абстрактное искусство, которым он увлёкся в последнее время. Сюрреалистический цикл «Сон» создан на основе образов, которые приснились художнику и раскрывают глубокие подсознательные переживания автора на тему самореализации и открытости миру.



Специально для этой выставки-акции художник написал 21 моллибус Фото: читатель 76.RU