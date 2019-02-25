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Город

Чиновники установили в шахтах лифтов видеокамеры: зачем

Наблюдение поставили в 16 ярославских домах

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Темпы работы возросли

Фото: мэрия Ярославля

Чиновники по видеокамерам смотрят, как меняют лифты в жилых домах.

Такая система используется впервые. Видеокамеры поставили неслучайно: на днях Владимир Волков был страшно разгневан: замена лифтов шла со скрипом.

— До этого подрядчик справлялся очень слабо, один лифт в неделю — это ни о чём, — ругался мэр Владимир Волков.

В итоге в восьми домах в шахтах лифтов установили 16 камер. Прогресс был налицо: за последнюю неделю в эксплуатацию ввели девять лифтов.

Всего в этом году в программу капитального ремонта в Ярославле попали 148 подъёмников в 68 многоквартирных домах. Срок исполнения контракта единый по всем домам и истекает 15 марта.

Наши чиновники, кстати, во всю стараются идти в ногу со временем. Например, за уборкой города они следят с помощью специального приложения.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

лифтыкамеры

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КОММЕНТАРИИ (2)Обсудить
гость
25 фев 2019 в 14:58
+0 −0
Бог с ними, может их потом можно в лифт перевесить будет, чтоб можно было видеть героев, что делают в лифте, то на что не каждая собака додумается.
tina
25 фев 2019 в 14:51
+0 −0
Камеры чтобы следить , как ведутся работы? Интересно. За чей счет затраты по установке и демонтажу ?
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