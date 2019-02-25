Чиновники установили в шахтах лифтов видеокамеры: зачем

Чиновники по видеокамерам смотрят, как меняют лифты в жилых домах.

Такая система используется впервые. Видеокамеры поставили неслучайно: на днях Владимир Волков был страшно разгневан: замена лифтов шла со скрипом.

— До этого подрядчик справлялся очень слабо, один лифт в неделю — это ни о чём, — ругался мэр Владимир Волков.

В итоге в восьми домах в шахтах лифтов установили 16 камер. Прогресс был налицо: за последнюю неделю в эксплуатацию ввели девять лифтов.

Всего в этом году в программу капитального ремонта в Ярославле попали 148 подъёмников в 68 многоквартирных домах. Срок исполнения контракта единый по всем домам и истекает 15 марта.