«Может угрожать потерпевшим»: общественники требуют отправить замначальника пыточной колонии в СИЗО

— Решение о домашнем аресте на один месяц для Михайлова принял на прошлой неделе Кировский суд Ярославля, — уточнила Ирина Бирюкова. — Следствие ходатайствовало о помещении его под стражу, но прокуратура выступила за домашний арест.

Адвокат правозащитной организации «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая ведёт дело о пытках в ярославской колонии, обратилась в суд с жалобой на решение о домашнем аресте для заместителя начальника ИК-1. Она требует заключить под стражу Игита Михайлова и уверяет, что из дома он может помешать следствию.

В жалобе правозащитница ссылается на показания одного из сотрудников ФСИН, который на допросе сообщил, что именно у Михайлова участники пыток заключенного Евгения Макарова «получали разрешение на проведение "воспитательной" работы с осужденным».



— В день, когда пытали Макарова, Михайлов был ответственным по колонии, и все происходившее там было в его ведении, — уверяет адвокат. — Ему была предоставлена видеозапись пыток. Сейчас Михайлов работает в управлении ФСИН России по Ярославской области и не отстранён от должности. По мнению защитников пострадавших от пыток в ИК № 1, Михайлов сможет оказывать влияние на ход следствия и угрожать потерпевшим.



Игит Михайлов и бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев были арестованы 18 февраля по подозрению в организации пыток заключенного Евгения Макарова. Всего обвиняемыми и подозреваемыми по делам о пытках в ярославских колониях проходят 17 сотрудников ФСИН. Из них под стражей 14 человек, трое под домашним арестом.



Скандальное видео с избиением заключённого из первой колонии появилось летом прошлого года и вызвало большой резонанс. Кадры были жестокие — распятого на столе заключённого били палками по пяткам. Мужчина вопил от боли. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие — от омбудсмена и прокуратуры до советника президента.

