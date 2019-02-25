Ярославцам начали отключать газ, но не за долги: кому уже перекрыли

Ярославцы из дома № 42а быстро провели общедомовое собрание и отвезли документы в компанию, с которой заключат договор на обслуживание газового оборудования. Иными словами, раньше здание фактически никто не проверял. В доме № 40/13 одна квартира из шести коммунальных комнат тоже собирает документы. В доме № 44 жильцы до сих пор не отреагировали на такую меру.

Всего в Ярославле отключили газ в 12 домах, шесть из которых - административные здания, либо расселённые. Ещё у 57 домов нет договоров на обслуживание газового оборудования, если жильцы не заключат договора к 1 марта, то весной они останутся без газа. Все эти меры связаны с опасениями взрывов бытового газа из-за неисправного оборудования.

Напомним, недавно в Ярославле чуть не случилось ЧП: сосед пытался подорвать целый дом, открыв газовые конфорки у себя на кухне, он ушёл и запер квартиру. Трагедию предотвратил 21-летний ярославец, который попался на пути пьяного Александра Загороднова. Мужчина бросил ключи молодому человеку и крикнул бежать спасать людей. Когда 21-летний Стас Мавренков прибежал, подъезд был переполнен газом. Позже выяснилось, что в эту ночь со Стасом был ещё один герой, 20-летний сотрудник МЧС Александр Суханов. О его подвиге мы узнали не сразу. Парень себя героем не считает, поэтому и не хотел светиться. Для него это дело привычное, ведь он спасатель.