Культурнее Махачкалы: Ярославль попал в топ самых событийных городов страны

К концу года Ярославль ворвался в топ самых насыщенных культурными событиями городов. Правда, почти на последнее место. В списке издания STRELKA оказалось 27 городов от Калининграда до Владивостока, в которых подсчитали число культурных событий на тысячу жителей.

— Специалисты Habidatum выяснили, какие публичные события пользовались наибольшим спросом в прошедшем году и где культурная жизнь была разнообразнее. В своём исследовании аналитики использовали данные сервисов Timepad и Meetup, а также учитывали мероприятия из агрегатора Минкульта, — рассказали авторы публикации.