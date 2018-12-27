Культурнее Махачкалы: Ярославль попал в топ самых событийных городов страны

К концу года Ярославль ворвался в топ самых насыщенных культурными событиями городов. Правда, почти на последнее место. В списке издания STRELKA оказалось 27 городов от Калининграда до Владивостока, в которых подсчитали число культурных событий на тысячу жителей.
— Специалисты Habidatum выяснили, какие публичные события пользовались наибольшим спросом в прошедшем году и где культурная жизнь была разнообразнее. В своём исследовании аналитики использовали данные сервисов Timepad и Meetup, а также учитывали мероприятия из агрегатора Минкульта, — рассказали авторы публикации.
Самая яркая культурная жизнь кипит, конечно, в Москве, где насчитали больше пяти событий на тысячу жителей. Следом идут Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург, где прошло от трёх до пяти событий в перерасчёте на тысячу человек. Ярославль в этом рейтинге обошёл Махачкалу, Волгоград, Ульяновск, Владивосток, Тюмень, где произошло меньше 0,5 события. В нашем городе на каждую тысячу человек также пришлось меньше одного события — 0,618.
При этом именно культурных событий в общем числе мероприятий в Ярославле проходит от 1% до 3%.
Кстати, сегодня в России отмечают День спасателя, мы собрали фотоподборку самых горячих пожарных в Ярославской области.
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