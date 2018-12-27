В Ярославле поймали москвича с героином в трусах

На этой неделе в Ярославле поймали ещё одного торговца смертью. На Московском проспекте полицейские задержали 25-летнего москвича. Видимо, мужчина приехал в наш город, чтобы сбыть партию наркотиков. Молодого москвича стали досматривать. Выяснилось, что с собой он привёз 15 пакетов героина, которые засунул себе в трусы.



— Установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общим весом более 35 граммов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

