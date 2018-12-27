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Город

В Ярославле поймали москвича с героином в трусах

Мужчина привёз смертельный товар из столицы

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Мужчину задержали в Красноперекопском районе

Фото: Александра Савельева

На этой неделе в Ярославле поймали ещё одного торговца смертью. На Московском проспекте полицейские задержали 25-летнего москвича. Видимо, мужчина приехал в наш город, чтобы сбыть партию наркотиков. Молодого москвича стали досматривать. Выяснилось, что с собой он привёз 15 пакетов героина, которые засунул себе в трусы.

— Установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общим весом более 35 граммов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На москвича возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о наказании.

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