В Ярославле поймали москвича с героином в трусах

Мужчину задержали в Красноперекопском районе
На этой неделе в Ярославле поймали ещё одного торговца смертью. На Московском проспекте полицейские задержали 25-летнего москвича. Видимо, мужчина приехал в наш город, чтобы сбыть партию наркотиков. Молодого москвича стали досматривать. Выяснилось, что с собой он привёз 15 пакетов героина, которые засунул себе в трусы.
— Установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общим весом более 35 граммов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На москвича возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о наказании.
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