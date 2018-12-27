Мэрию Ярославля заставят установить светофор на переходе, где погибли три пешехода

Прокуратура через суд потребовала установить светофор на опасном пешеходном переходе на Ленинградском проспекте. Рядом с переходом находится садоводческое товарищество «Текстильщик-2».



— Движение транспорта на данном участке проспекта является интенсивным, проспект имеет по две полосы для движения в каждую сторону, — рассказали в прокуратуре.



За два года на этом переходе сбили четырёх пешеходов. Один из них получил травмы, а трое погибли.



Прокуроры провели проверку и осенью направили заявление в суд.

