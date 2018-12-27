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Мэрию Ярославля заставят установить светофор на переходе, где погибли три пешехода

Опасный переход находится в Дзержинском районе

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Новый светофор должны установить в течение года

Фото: Александра Савельева

Прокуратура через суд потребовала установить светофор на опасном пешеходном переходе на Ленинградском проспекте. Рядом с переходом находится садоводческое товарищество «Текстильщик-2».

— Движение транспорта на данном участке проспекта является интенсивным, проспект имеет по две полосы для движения в каждую сторону, — рассказали в прокуратуре.

За два года на этом переходе сбили четырёх пешеходов. Один из них получил травмы, а трое погибли.

Прокуроры провели проверку и осенью направили заявление в суд.

— Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, на мэрию возложена обязанность в течение одного года оборудовать указанный участок дороги светофорами, — сказали в прокуратуре.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославльпешеходный переход

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