Мэрию Ярославля заставят установить светофор на переходе, где погибли три пешехода

Новый светофор должны установить в течение года
Прокуратура через суд потребовала установить светофор на опасном пешеходном переходе на Ленинградском проспекте. Рядом с переходом находится садоводческое товарищество «Текстильщик-2».
— Движение транспорта на данном участке проспекта является интенсивным, проспект имеет по две полосы для движения в каждую сторону, — рассказали в прокуратуре.
За два года на этом переходе сбили четырёх пешеходов. Один из них получил травмы, а трое погибли.
Прокуроры провели проверку и осенью направили заявление в суд.
— Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, на мэрию возложена обязанность в течение одного года оборудовать указанный участок дороги светофорами, — сказали в прокуратуре.
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