Отдайте деньги больным детям: ярославцы просят мэра не приглашать звёзд на Новый год

За час пост прокомментировали больше трёхсот человек. Большинство поддержало идею и уже решают, как лучше попросить главу города.

Настоящий ажиотаж вызвал в паблике «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте» вызвал анонимный пост. Ярославец решил узнать, готовы ли жители города отказаться от новогоднего концерта группы Burito на Советской площади, чтобы помочь больным детям.

- Всегда был против поставки высокооплачиваемых «звёзд»", написал Андрей Саркисов. - Как будто нельзя местные группы позвать.



- Конечно, за! – поддержал автора поста Димка Смайл. - Погулять и послушать каких-либо звезд можно по телику или в барах. Зачем весь этот цирк за такие деньги? А в Новый год можно сделать реально хороший подарок для маленького человечка - сделать новогоднее чудо.



- Конечно, да, - написала Анна Чурилова. – Но, думаю, ни кто этого не увидит и не услышит. А если и услышат, то проигнорируют. Хоть я планировала встречать Новый год на Советской, но, ради ребенка, готова сама спеть и станцевать!



Напомним, что с новогодним концертом на Советской площади был большой скандал. Развлекать ярославцев, власти пригласили рэпера Мота, при этом пообещав ему гонорар три миллиона рублей. Против этого выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, зачитав свой рэп на заседании. Мот отказался от выступления, но как рассказали в Black Star, вовсе не из-за недовольства депутата. Теперь заменить Мота на главной новогодней сцене Ярославля должна группа Burito, которой за 45 минут выступления заплатят ещё больше - 3,294 миллиона рублей из бюджета области.

